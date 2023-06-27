Онкохвору Анастасію Заворотнюк внесли до чорного списку через борги

Раніше суд постановив вилучити у мами Заворотнюк особистий автомобіль, який був подарунком від акторки.

https://glavred.net/stars/onkobolnuyu-anastasiyu-zavorotnyuk-vnesli-v-chernyy-spisok-iz-za-dolgov-10481284.html Посилання скопійоване

Анастасія Заворотнюк заборгувала податків на більш ніж 150 тис. рублів / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Доля продовжує бути немилосердною до Анастасії Заворотнюк, яка вже більше трьох років бореться з раком головного мозку. Про стан її здоров'я відомо мало, а ось фінансове становище артистки, схоже, не в кращій формі.

Виявляється, що Заворотнюк - злісна неплатниця податків. РосЗМІ повідомляють, що вона внесена в "чорний список" за несплату на загальну суму в 170 тис.рублів (близько 73 500 тис. грн - прим. редактора). Частину боргу стягуватимуть з актрорки через судових приставів.

У боргах, як у шовках опинилася і її мати - Валентина Борисівна. Невідомо, як у неї йдуть справи з податками, але за житлово-комунальні послуги у жінки накопичилося ні багато ні мало 127 тис.рублів.

відео дня

На початку 2023 року суд постановив заарештувати особистий автомобіль мами Заворотнюк в рахунок сплати боргу, проте як саме вирішилася ця ситуація, залишається тільки гадати.

Варто відзначити, що після того, як Анастасія Заворотнюк захворіла, турбота про дітей і будинок артистки лягла на плечі Валентини Борисівни, яка стала жити в підмосков'ї з сім'єю доньки.

Раніше стало відомо, що шанувальники зірки ситкому "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк б'ють тривогу через повідомлення про те, що акторці стало гірше. В тому числі, і через нове повідомлення її дочки, 27-річної Анни.

Пізніше з'явилася новина про те, що Заворотнюк, яка вже кілька років бореться з невиліковною хворобою, а саме раком головного мозку, з'явиться в новому серіалі.

Інші новини про Анастасію Заворотнюк: