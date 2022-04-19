Звинувачений у вбивстві і рятує Аллу від інфаркту: Максим Галкін висміяв росЗМІ за безглузді чутки

Максим Галкін висміяв росЗМІ за безглузді чутки про його сім'ю / instagram.com/maxgalkinru

Російський актор і комік Максим Галкін, який одним з перших засудив рф за повномасштабне військове вторгнення в Україну, переїхав з родиною до Ізраїлю, і, схоже, повертатися не планує.

Зоряна пара, яка раніше в росії була однією з наймогутніших, зараз піддається гонінням. Про Галкіна і Пугачову в ЗМІ поширюють бридкі чутки - мовляв жити їм в Ізраїлі погано, про що сам комік скаржиться на кожному розі, до того ж він причетний до загадкового вбивства одного зі своїх знайомих, Примадонна злягла з інфарктом, а їх дітей не приймають.

Сьогодні артист виступив з відеозверненням до тих, хто поширює ці чутки. Займаються цим шановні видання, яких гуморист дорікнув у сліпому і бездумному потуранні російській владі.

"Не можу не прокоментувати, тому що той рівень замовленої брехні про мене досяг якогось апофеозу. ... Я розумію, що у вас команда - мене очорнити, змішати з брудом, показати, наскільки мені тут погано. Візьміть ось цей папірець, на якій ви це все написали, розімніть його добре, і підітріться. Мені добре.

Я розумію, що влада не дає вам писати про те, про що варто було б писати. Вам залишається тільки писати жовту, непотрібну єресь про артистів. Відчепіться від мене. Ви як сліпі коні ходите по арені по колу і місите під ногами одне і те ж [неценз]. Вгамуйтеся!" - заявив Галкін.

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Відзначимо, шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

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