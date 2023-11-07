'Подобаються і білявки, і брюнетки': Добринін обрав другу половинку серед зірок

Микита Добринін висловив свої думки щодо кількох відомих жінок-знаменитостей та обрав свою ймовірну супутницю серед них.

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Ведучий Микита Добринін вибрав кохану з-поміж жінок-знаменитостей / Колаж: Главред, фото: instagram.com nikitadobrynin

Український ведучий Микита Добринін висловився про кількох відомих жінок у програмі "Неймовірна правда про зірок". Під час програми його пропросили обрати із кількох пар жінок-знаменитостей свою ймовірну кохану.

Обираючи між українською співачкою Тіною Кароль та фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлією Саніною, ведучий віддав перевагу останній. Свій вибір він обґрунтував тим, що шукає жінку, яка може бути слабкою поруч і довіритися чоловікові. Щодо Тіни Кароль, то Добринін вважає її досить жорсткою жінкою.

"Мені подобаються і білявки, і брюнетки. Кароль – вона доволі жорстка. Я б зараз схилявся до жінки, яка може бути слабкою поруч, довіритися чоловікові", – сказав Добринін. відео дня

Після цього вибираючи між Саніною та співачкою Вірою Брежнєвою, Добринін знову віддав перевагу Саніній.

"Мілфи мені однозначно подобаються, але у грі залишається Саніна", – підсумував Добринін.

У виборі між Саніною і українською актрисою Ксенією Мішиною, Добринін обрав Мішину, вказавши, що Саніна не є холостячкою. В порівнянні з українською співачкою Златою Огнєвіч, Добринін також віддав перевагу Мішиній, вказавши, що Огнєвіч подобається як дівчина і співачка, але фільми з участю Мішиної теж не погані.

Однак коли Добринін обирав між актрисою і співачкою Дашею Астаф'євою, він не зосередився на зовнішності, а підкреслив волонтерську діяльність Астаф'євої.

В останній парі між Астаф'євою і українською моделлю Чарою Хорив, ведучий обрав Хорив, з якою нещодавно з'явився на публіці. На запитання чи щасливий він з моделлю, Микита не відповів прямо.

Нагадаємо, телеведучий Микита Добринін, який нещодавно пройшов через розлучення зі своєю колишньою дружиною Дашею Квітковою, поділився деталями нових відносин. Він наголосив, що поки що романтичний зв'язок ще не досяг серйозного етапу, проте він відчуває неймовірне щастя в цих стосунках.

Також нещодавно Микита розкрив подробиці щодо своїх щомісячних доходів і джерел заробітку. Він зазначив, що його поточне джерело доходу пов'язане з діяльністю в Інтернеті, а основні напрямки прибутку включають YouTube і Instagram.

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