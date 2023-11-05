Тисячі доларів: Добринін відверто назвав суму свого доходу

Основними напрямками прибутку для Микити Добриніна є YouTube і Instagram.

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Микита Добринін / Колаж: Главред, Фото: Instagram / nikitadobrynin

Відомий ведучий і блогер Микита Добринін розповів про те, на які щомісячні доходи він живе.

Як підкреслив він в інтерв'ю проекту "Неймовірна правда про зірок". поточне джерело доходу пов'язане з діяльністю в Інтернеті.

За словами ведучого, основними напрямками прибутку для нього є YouTube і Instagram.

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Сума доходу Добриніна

Шоумен заявив, що його щомісячні витрати коливаються від трьох до десяти тисяч доларів.

"Потрібно платити за садок сина, потрібно купувати продукти, потрібно оплачувати оренду квартири, потрібно комунальні послуги оплачувати, потрібно допомагати батькам", – поділився ведучий.

Раніше Добринін вперше пояснив розлучення з блогеркою квітковою. За словами Микити Добриніна пара не змогла впоратися з труднощами.

Нагадаємо, раніше Микита Добринін розповів про нові стосунки. Микита Добринін також розірвав церковний шлюб зі своєю колишньою дружиною Дашею квітковою.

Нагадаємо, Микиті Добриніну приписують роман з українською моделлю Чарою Хорів, яка раніше зустрічалася з ведучим Богданом Буше. Микита і Чара разом засвітилися на килимовій доріжці музичної премії Muzvar Awards 2023 - пара охоче позувала для журналістів, після чого стали з'являтися чутки про те, що ведучий і модель - не просто друзі.

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