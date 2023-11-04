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"У мене є кохання в серці": Нікіта Добринін розповів про нові стосунки

Руслана Заклінська
4 листопада 2023, 18:54
Нікіта Добринін також розірвав церковний шлюб зі своєю колишньою дружиною Дашею Квітковою.
'У мене є кохання в серці': Нікіта Добринін розповів про нові стосунки
Добринін розповів про нові стосунки / Коллаж: Главред, фото: instagram.com nikitadobrynin, muzvar.com.ua

Популярний український шоумен та телеведучий Нікіта Добринін, який нещодавно розлучився зі своєю колишньою дружиною Дашею Квітковою, розповів про свої нові стосунки та закоханість. Про це Добринін розповів в інтерв'ю "Неймовірній правді про зірок".

Добринін підкреслив, що, попри те, що цей романтичний зв'язок ще не досяг серйозного етапу, він дуже щасливий відчувати закоханість та тепло в цих стосунках.

"Зараз я скоріше перебуваю в моменті закоханості, ніж якогось повністю холостяцького усамітненого життя. Я не в таких стосунках, щоб сказати, що це серйозно, чи що я хочу про це заявляти. У мене є кохання в серці. І це найголовніше. Мені хочеться залишати персональне персональним", - сказав ведучий.

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На чутки щодо можливого роману із моделлю Чарою Хорив, з якою Добринін з'явився на світському заході нещодавно ведучий не надав конкретної відповіді. Добринін лише посміхнувся, що підкреслило загадковість його особистого життя і наштовхнуло на правдивість цих чуток.

Розвінчання Нікіти Добриніна з Дашею Квітковою

Також Добринін розповів про процедуру розвінчання з колишньою дружиною Дашею Квітковою. Він підкреслив, що розірвання церковного шлюбу відбувається за дотримання певних правил, зокрема через звернення до священника та одержання його благословення.

"Ти звертаєшся до священника повторно. Він дає своє добро і підписує навіть вам офіційний документ про подібне", - сказав шоумен.

Нагадаємо, розлучення Добриніна та Квіткової відбулося у червні 2023 року. Екс-пара продовжує разом виховувати свого дворічного сина Лева. Що стосується причин розлучення, Добринін утримується від обговорення цього публічно. Але ведучий зазначив, що він не бездоганна людина і має свої недоліки.

Також нещодавно з'явилися чутки, що Нікіта Добринін може бути в романтичних стосунках з українською моделлю Чарою Хорив. Ця модель раніше зустрічалася з іншим українським ведучим, Богданом Буше. Пара Добринін-Хорив спільно засвітилася на червоній доріжці на церемонії музичної премії Muzvar Awards 2023.

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шоу-бізнес Микита Добринін шоу Холостяк Даша Квіткова
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