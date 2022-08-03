Нікітюк зворушила мережу до сліз історією про біженців з Маріуполя / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Популярна телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк вразила мережу розповіддю про те, як вона прихистила у власному будинку велику сім'ю біженців з Маріуполя. Про це зірка розповіла в ефірі "Нового каналу".

"Приїжджала сім'я з Маріуполя, вони рухалися за кордон. Там діти, пси, коти. Так вони мені тикали гроші. Говорили: "Ми не знали, куди їдемо, але нам так пощастило з вами, Ви так тут всім займаєтеся, хочемо вам залишити гроші". І давали мені 50 тисяч гривень. Кажу їм: "Ви що, з глузду з'їхали? Навіть якби там було 20 гривень, я не взяла б". У цій історії немає нічого жахливого, вона не про обстріли і поранення, вона про людяність, про душу", – поділилася ведуча.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк окремо відзначила той факт, що бренд Dolce & Gabbana продовжує співпрацю з росіянами ‒ представниками країни-агресора.

Телеведуча показала скандального відомого російського поп-співака Філіпа Кіркорова, одягненого з ніг до голови в речі виробництва Dolce & Gabbana. Вона запропонувала українцям нагадати бренду, з ким саме він продовжує співпрацю.

Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук до того розповідав про своє тісне спілкування з Кіркоровим. Більш того, одного разу вони зустрілися за кордоном і провели дружню вечерю.

"Мені б хотілося думати, що він побачив у мені чоловіка, з яким хотів би провести вечір. Мені це гріє душу. Але я не такої орієнтації. Я люблю жінок", - сказав Остапчук.

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