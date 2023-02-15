"Не спала і рвала на собі волосся": зірка "Уенздей" поскаржилася на жорсткий графік зйомок

Дженна Ортега, виконавиця головної ролі в серіалі "Уенздей", поскаржилася на виснажливий знімальний процес в Румунії.

Зірка "Уэнздей" Дженна Ортега розказала про жорсткі зйомки / колаж фото ua.depositphotos.com

Виконавиця головної ролі в мегапопулярному серіалі Netflix "Уенздей" Дженна Ортега поскаржилася на те, що знімальний процес в Румунії був дуже виснажливим. Про це актриса розповіла в інтерв'ю порталу Insider.

"Мені потрібно було прийти на дві години раніше, працювати 12-14 годин на день, потім піти додому, увімкнути Zoom і ще вчитися", - каже вона.

Справа в тому, що для ролі Уенздей Ортезі потрібно було з нуля більш-менш видовищно грати на віолончелі. Протягом усього серіалу вона зіграла кілька мелодій, включаючи легендарні хіти Paint It Black групи The Rolling Stones і Don't Stop групи Fleetwood Mac.

відео дня

Актриса зізналася, що найскладнішим моментом для неї стало виконання саме Paint It Black.

"Я не спала. Я рвала на собі волосся. Мій батько постійно говорив, що я" істерично плачу"",– підсумувала Ортега.

Нагадаємо, раніше актриса Дженна Ортега відвідала церемонію вручення премії Золотий глобус,

На червоній доріжці дівчина викликала справжній фурор. На офіційній сторінці Золотого глобуса в Instagram з'явилися перші кадри з церемонії. На ній Ортега блищала в сукні принцеси від Gucci і прикрасах від Tiffany & Co.

Пізніше артистка говорила журналістам-безліч діалогів на екрані так і не прозвучали, адже у неї була свобода вирішувати, чи варто Уенздей говорити якусь репліку.

Інші новини про Дженне Ортезі: