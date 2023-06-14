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"Не хотіла ділитися новинами, соромилася": співачка Камалія загриміла в лікарню

Анна Підгорна
14 червня 2023, 11:51 оновлено 14 червня, 11:51
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Необережність Камалії примела до того, що її майбутній виступ опинився під загрозою зриву.
Камалія
Камалія потрапила в лікарню після падіння / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія планувала виступ на музичній премії YUNA, яка відбудеться 16 червня, проте тепер її номер опинився під загрозою. Артистка зізналася, що страждає від сильного болю, причину якого лікарі поки не з'ясували.

На своїй сторінці в Instagram вона показала фото з лікарні на тлі апарату МРТ. Виявилося, що днями, під час велопрогулянки з дітьми, Камалія впала і сильно забилася.

Артистка спершу поставилася до цього несерйозно - поболить і перестане, з ким не буває! Однак біль посилився, і їй довелося звернутися за допомогою. Поки прогнози медиків туманні, але Камалія не впевнена, що найближчим часом зможе вийти на сцену.

відео дня

"Не хотіла ділитись новинами, соромилась… у свої 46 впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон. Думала, просто забилася, але біль нікуди не зник, а лише посилився. Можливий перелом ребра. Приїхала на МРТ і КТ.А вже у пʼятницю премія YUNA, і для мене було дуже важливо і відповідально підготуватися до виступу. Тепер не знаю, як усе буде…Прошу вас, друзі, будьте обережні, особливо знімаючи відео", - підписала знімок співачка.

Камалія
Камалія потрапила до лікарні після падіння / instagram.com/kamaliyaofficial

Раніше в невиліковній хворобі зізналася австралійська співачка sia-артистка страждає розладом нервової системи аутистичного спектру. Грунтуючись на власному досвіді вона навіть зняла фільм "Музика", який був номінований на Золотий глобус.

Також про проблеми зі здоров'ям у Віктора Павлика повідомила його дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Стара травма артиста дала про себе знати, і тепер йому необхідно складне лікування.

Інші новини:

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