Могилевська залила в мережу фото Софії Ротару в молодості: яскравий знімок зірки

Софія Ротару / колаж УНІАН та Instagram

Українська співачка Наталія Могилевська вирішила привітати свою колегу, легенду української естради Софію Ротару з 75-річним ювілеєм. Могилевська виклала в Instagram Stories архівне фото Ротару.

На знімку молода Софія Михайлівна позує в красивому гуцульському вбранні. Її блискуче довге чорне волосся спадає з плечей. Плюс співачка виблискує милою посмішкою.

Також Могилевська закликала підтримати грошима гуманітарну ініціативу Ротару "БОН БОКС".

Телевізійний фільм-концерт "Червона Рута", де Ротару зіграла головну роль

Нагадаємо, в день свого народження Софія Ротару вперше висловилася про війну в Україні. Вона додала, що цього разу не святкуватиме ювілей, зате дуже чекає Дня Незалежності, щоб нарешті відсвяткувати нашу перемогу над Росією.

"Сьогодні не час святкувати ювілей, сьогодні я молюся, щоб, як завжди, через кілька тижнів після мого дня народження, ми святкували День незалежності України! Щоб якомога швидше замість повітряних тривог в кожному будинку, в кожній родині, в кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про любов і мир", - написала співачка

До того відома українська телеведуча Наталія Мосейчук обурилася мовчанням Софії Ротару про війну в Україні. Також її дратує, що через високий статус артистки, всі закривають на це очі.

Інші новини: