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"Світовий бойкот так чи інакше мав статися": Ольга Сумська підтримує відмову від російської культури

5 червня 2022, 23:52

Акторка вважає це єдиним способом донести до зомбі правду про війну в Україні.

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Ольга Сумська підтримує бойкот російської культури / facebook.com/osumska

Акторка і Народна артистка України Ольга Сумська в інтерв'ю для запорізького каналу TV5 розповіла, як ставиться до всесвітнього бойкоту російської культури, який набирає обертів через військову агресію РФ.

Артистка висловила абсолютну впевненість: на даному етапі історії України та світу це - необхідний захід. Сумська не виключає, що з часом, кути згладяться, і росіяни перестануть бути ізгоями, але зараз вона не бачить іншого виходу крім бойкоту.

"А як інакше довести цим мільйонам зомбі, вони зомбовані, вони дивляться те, що їм показують. Звісно, є люди, яки розуміють. До речі, їх дуже багато, і вони мені пишуть. Світовий бойкот так чи інакше мав статися, адже та стіна, яка між нами сьогодні, вона так чи інакше колись буде зруйнована, але можливо таким бойкотом ми дами зрозуміти цим зомбі, що відбувається в Україні. ... Весь світ має дати сьогодні супротив рашистам. Весь світ. Інакше не можна. І ці санкції будуть все більше набирати обертів. Можливо таким чином ми зможемо їх зупинити",- каже актриса.

Вона також підкреслила, що розірвала зв'язок з близькими людьми, які з початком війни стали говорити з нею мовою рашистської пропаганди: "Коли нам пишуть і кажуть, що "вы сами себя бомбите", я хочу просто... Я перестала їм відповідати. Я раніше півдня витрачала, щоб відповісти цим зомбованим людям. І серед них є близькі люди, тому що в нас є там родичі. І коли я чую, що вони так висловлюються, я просто перестаю з ними спілкуватися".

Про те, чи спіткала така доля і її рідну доньку, Ольга Сумська промовчала.

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Нагадаємо, що останнім часом Ольгу Сумську часто критикують - її донька, акторка Антоніна Паперна, одружена з російським актором і живе з чоловіком в РФ.

Мама виправдовує свою дочку за її мовчання, що не заважає Паперній продовжувати жити повним життям в країні-агресорі, і відвідувати там світські заходи.

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