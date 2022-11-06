Мадонна позаздрить: Шер закрутила роман з чоловіком в два рази молодше за неї

Шер зустрічається з хлопцем на 40 років її молодше / instagram.com/cher

Американська співачка, акторка, режисер, продюсер і гей-ікона Шер звикла йти ногу з часом, чим успішно займається останні 60 років. Супутників життя вона собі вибирає, дотримуючись цього ж правила.

Днями папараці видання Daily Mail "спіймали" 76-річну артистку під час романтичної вечері з Олександром Едвардсом, 36-річним музичним продюсером. Парі приписують роман, так як в ресторані в Західному Голлівуді вони поводилися, як закохані, Едвардс цілував руки Шер, і на них були парні луки.

Тижнем раніше продюсера також побачили недалеко від будинку співачки, де, ймовірно, у пари було побачення більш інтимного характеру.

Шер була одружена двічі: з Сонні Боно (з 1964 по 1975 рр.) і з Греггом Оллманом (з1975 по 1979 рр.). Олександр Едвардс раніше перебував у фактичному шлюбі зі співачкою Ембер Роуз. Незважаючи на те, що пара разом виховувала сина, Роуз прийняла рішення розлучитися з чоловіком через його серійну невірність.

Раніше рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

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