Мадонна позаздрить: Шер закрутила роман з чоловіком в два рази молодше за неї

До появи свого обранця на світ співачка встигла випустити 18 студійних альбомів, 5 збірок, знятися в 4 фільмах та виграти два Золотих глобуси.
Американська співачка, акторка, режисер, продюсер і гей-ікона Шер звикла йти ногу з часом, чим успішно займається останні 60 років. Супутників життя вона собі вибирає, дотримуючись цього ж правила.
Днями папараці видання Daily Mail "спіймали" 76-річну артистку під час романтичної вечері з Олександром Едвардсом, 36-річним музичним продюсером. Парі приписують роман, так як в ресторані в Західному Голлівуді вони поводилися, як закохані, Едвардс цілував руки Шер, і на них були парні луки.
Тижнем раніше продюсера також побачили недалеко від будинку співачки, де, ймовірно, у пари було побачення більш інтимного характеру.
Шер була одружена двічі: з Сонні Боно (з 1964 по 1975 рр.) і з Греггом Оллманом (з1975 по 1979 рр.). Олександр Едвардс раніше перебував у фактичному шлюбі зі співачкою Ембер Роуз. Незважаючи на те, що пара разом виховувала сина, Роуз прийняла рішення розлучитися з чоловіком через його серійну невірність.
Раніше рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.
Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.
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