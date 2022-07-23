"Кохання схоже на магію": Алан Бадоєв показав рідкісне фото 17-річної доньки

Алан Бадоєв показав дорослу доньку / instagram.com/alanbadoev

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв вперше з початку повномасштабної війни в Україні зустрівся з донькою - 17-річною Лолітою. Батька і дочку завжди об'єднував особливий зв'язок.

Розлуку з Ло Бадоєв переживав особливо сильно. Тому зустріч була для обох великою радістю. Де саме вона відбувалася, режисер не уточнює. Раніше Лоліта зі зведеним братом жили з матір'ю і її новим чоловіком в Італії.

На своїй сторінці в Instagram кліпмейкер відобразив дорогі серцю моменти з дочкою. Шанувальники відзначають - Лоліта дуже виросла, і перетворилася на красиву молоду дівчину.

"forever LO. Є таке кохання , що більш схоже на магію… Перша зустріч з донечкою. Більше ніж просто ранок… Подих",- підписав знімки Бадоєв, який насолоджується товариством доньки.

Донька Алана Бадоєва Лоліта / instagram.com/alanbadoev

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Раніше стало відомо, що 76-річний батько Ілона Маска Ерол перебував у романтичних стосунках зі своєю пасербицею, яка молодша за нього на 41 рік. Вона народила йому двох дітей.

Також турецько-німецьку акторку і модель, відому роллю Хюррем-султан в серіалі Величне століття, Мер'єм Узерлі запідозрили в третій вагітності.

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