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Кримчанку, як представницю РФ, не пустили на світовий конкурс краси: США не дали візу

6 січня 2022, 20:49

За дівчиною закріпили місце в наступному році.

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Анна Малоземова / facebook.com/black.sea.models

Переможниця конкурсу краси Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, яка повинна була представляти Росію на Всесвітньому змаганні, не може потрапити в США. Їй не дають американську візу.

Міжнародний захід має відбутися наступного тижня, тому конкурсантка від РФ вже не встигне оскаржити рішення і продефілювати по головній сцені світу.

Як відплата їй пообіцяли зберегти місце в наступному році.

"Найвідоміший конкурс краси для заміжніх жінок. WORLD вже починається. Наша Mrs. Crimea-World Анна Малоземова, на жаль, не зможе приєднатися до них. Нам не вдалося отримати візу в США", - розповіла в Facebook організатор місцевого конкурсу в Криму Вікторія Біль.

Тим часом, українці з гумором відреагували на цю новину і написали, що "конкурс нічого не втратив".

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Нагадаємо, раніше Державний департамент США відніс росіян до категорії громадян, яка не може отримати американську візу в своїй країні. Для цього їм необхідно звернутися в посольство у Варшаві.

Після цього представниця МЗС РФ Марія Захарова зробила гучну заяву в бік США. Вона пробвинила Штати в садизмі через нововведення в отриманні візи для громадян РФ.

У соцмережі Захарова охарактеризувала це рішення, як "пекло і садизм".

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