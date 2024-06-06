УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Кому війна, кому Біркін: у кого з українських зірок є "безцінна" сумка Hermes

Олена Кюпелі
6 червня 2024, 15:02
136
Українські селебріті, однак, поважають важкий люкс і всіляко його демонструють, незважаючи на війну.
Кому війна, кому Біркін: у кого з українських зірок є 'безцінна' сумка Hermes
Українські знаменитості люблять важкий люкс / Коллаж Главред, фото Instagram/verbaaa.verbaaa, 1stdibs.com

Модель дамської сумки торгової марки французького будинку моди Hermès - Kelly є безумовним символом багатства, статусу та ексклюзивності.

Kelly - це офіційна назва сумки Sac a depeches, культового шкіряного аксесуару від модного дому Hermes. Кожна сумка Kelly створюється вручну одним майстром, який зшиває її з 36 шматків шкіри за допомогою 680 стібків. Цю розкішну сумку мріють роздобути модниці по всьому світу.

Сумку не можна просто взяти і купити. Для цього потрібно стати постійним клієнтом бутіка, створити і підтримувати "профіль" - історію покупок у бренду за багатьма категоріями товарів Hermès, такими як взуття, шарфи, готовий одяг і товари для дому.

відео дня

Однак це не заважає українкам також бути серед особливих клієнток бренду і носити унікальний аксесуар.

Главред вирішив розібратися, хто з українських знаменитостей може дозволити собі покупку настільки дорогої речі. Можливо, комусь це здасться дивним, але як правило, такою покупкою найбільше можуть похвалитися блогери.

Аліна Френдій

Фешн-блогерка Аліна Френдій, яка є невісткою колишнього мера Тернополя Романа Заставного, не раз хвалилася своєю вінтажною сумкою Kelly Hermes. За словами блогерки, вона довго полювала на виріб і віддала за нього кілька тисяч доларів.

У нещодавній сесії запитань і відповідей в Instagram, модна блогерка зазначала, що довгий час полювала саме за цією сумкою. Вона звертала увагу на шкіру та розмір. До слова, цю сумку прийнято носити відкритою.

Аліна Ферндій часто хвалиться своєю вінтажною сумкою Hermes Kelly
Аліна Ферндій часто хвалиться своєю вінтажною сумкою Hermes Kelly / Скриншот 1stdibs.com, Instagram/alina_frendiy
Аліна Ферндій часто хвалиться своєю вінтажною сумкою Hermes Kelly
Аліна Ферндій часто хвалиться своєю вінтажною сумкою Hermes Kelly / Скриншот 1stdibs.com, Instagram/alina_frendiy

Тетяна Пренткович

Близька подруга Френдій - скандальна блогерка Тетяна Пренткович. Як відомо, нещодавно її чоловік Андрій Гонковський потрапив у скандал, коли виїхав під приводом публічного виступу до Польщі, а сам опинився на Мальдівах.

Після цього, пара деякий час посипала голову попелом, але потім оговталися, перебралися жити закордон і продовжують активно заробляти в мережі, рекламуючи послуги один одного.

Деякий час тому Пренткович опублікувала пост, де плакала від того, що збулася мрія всього її життя і вона купила собі Hermes Kelly. "Вінтажна шоколадна Келлі 32 тепер житиме з нами. Така з нею вийшла спонтанна цікава пригода! Щаслива", - похвалилася інста-блогерка.

Пренткович хвалиться своєю Келлі
Пренткович хвалиться своєю Келлі / Скриншот Instagrm/tetyana_prentkovich
Вартість сумки Келлі
Вартість сумки Келлі / Скріншот 1stdibs.com

Скандал із Пренткович та її цивільним чоловіком

Наприкінці січня 2024 року Андрій Гонковський вирушив до Польщі на благодійний захід як волонтер, але несподівано опинився на Мальдівах у компанії своєї коханої та дітей. На думку самої Пренткович, їй із чоловіком "можна" виїжджати на дорогі курорти, адже вони "роблять багато хорошого".
У Центрі протидії дезінформації прокоментували скандал із подружжям-блогерами. Там рішуче засудили наратив, що нібито українцям, які підтримують військових і цивільних, "дозволяється" відпочивати за кордоном.

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова, яка стала популярною завдяки участі в шоу "Холостяк" і вже тоді популярному ведучому Микиті Добриніну, який з нею одружився, офіційно не оголошувала про купівлю дорогої Келлі.

Однак, на своїй сторінці в Instagram, вона часто постить свої луки і дорогий аксесуар є частим атрибутом її образу.

Алла Барановська

Колишня дружина скандального депутата Миколи Тищенка Алла Барановська також є щасливою власницею заповітної сумки. Однак на відміну від блогерів, Барановська може похвалитися дорожчою категорією сумки - Hermes Birkin.

Різниця між ними невелика. Kelly - сумка з однією круглою ручкою і плечовим ременем. У Birkin - дві короткі ручки і немає ременя.

Барановська носить якраз Біркін, втім вона у неї не одна.

Сумка Біркін із золотою фурнітурою
Сумка Біркін із золотою фурнітурою / Скріншот 1stdibs.com

Ціна схожої сумки, але із золотою фурнітурою - майже 37 000 доларів США.

Блогерка Верба

Молода та скандальна блогерка Юлія Верба, яку критикували за дороговартісні покупки та хизування в мережі, а також звинувачували в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі, також може похизуватися колекцією, вартістю понад 100 000 доларів США.

Користувачі коментують сумки Біркін блогерки, вважаючи, що вона володіє найдорожчою з них.

Блогерка Верба та її сумка Birkin
Блогерка Верба та її сумка Біркін / Скріншот Instagram/verbaaa.verbaaaa
Сумка з крокодилової шкіри Біркін, вартістю майже 100 000 доларів США
Сумка з крокодилової шкіри Біркін, вартістю майже 100 000 доларів США / Скріншот Instagram/ verbaaa.verbaaa
Крокодиляча сумка, вартістю майже 100 000 доларів
Крокодиляча сумка, вартістю майже 100 000 доларів / Скриншот 1stdibs.com

Ліза Ющенко

Ну і на "закуску" - мовчазна сестра української телеведучої Маші Єфросиніної - Ліза Ющенко. Звісно, її покупкам дивуватися не доводиться, і сумки відомого бренду носить навіть її донька-тінейджер, яку вона народила від Андрія Ющенка.

Тим часом, на останніх фото, які запустила Ющенко, що проживає війну з Росією в Росії, фігурує сумка від Hermes Birkin, вартістю понад 60 000 доларів США.

Лімітована Біркін у білому кольорі
Лімітована Біркін у білому кольорі / Скріншот 1stdibs.com

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі

Раніше Главред писав про те, що якась скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.

Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал із купівлею лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато хто з її передплатників вважав не на часі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

15:48 Україна
Зеленський прибув до Франції: які "сюрпризи" підготував Макрон

Зеленський прибув до Франції: які "сюрпризи" підготував Макрон

15:26 Україна
Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму

Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму

15:18 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не чарівна історія : Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова 55952

"Не чарівна історія": Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова

Ну прям Кіркоров : син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр 6172

"Ну прям Кіркоров": син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію 3774

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантів 2463

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантів

Останні новини

15:48

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

15:41

Єфросиніна розповіла, як донька відреагувала на новину про розлучення

15:26

Зеленський прибув до Франції: які "сюрпризи" підготував МакронВідео

15:18

Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму

15:11

Працюватиме годинами: світильник без електрики – цікавий лайфхакВідео

Росія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – ЖдановРосія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – Жданов
15:09

Беремо невелике куряче філе, кабачок і готуємо цілу гору котлет - простіше не придумаєшВідео

15:02

Кому війна, кому Біркін: у кого з українських зірок є "безцінна" сумка Hermes

14:57

З Росії на Саміт миру: в Угорщині оголосили нового учасника заходу

14:32

На Київщині влада і правоохоронці покращать координацію спільної роботи

Реклама
14:27

64-річний Тігіпко увосьме став батьком: перші кадри, ім'я та стать немовлятиВідео

14:18

Захід загнав Путіна в кут, глава Кремля вже не має чим відповісти – Жданов

14:17

Із новою потужністю в наступ: армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом

13:45

Оце так перетворення: Дантес шокував андрогінним луком у стилі старого ГоллівудуВідео

13:39

Частину областей України накриють грози і град: де буде сильна негода

13:32

Відібрали все: в РФ завдали удару Пугачовій - що трапилося

13:00

На тлі онкології: інсайдери розповіли, як змінилися стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма

12:49

"Відповідь буде дуже конкретна": НАТО на порозі серйозної ескалації - Глоба

12:42

Як правильно – "швИдкісний" чи "швидкіснИй" поїзд: яку помилку ми часто робимоВідео

12:28

Роботине опинилося в "сірій зоні": військові ЗСУ розповіли про нестачу зброї

12:12

"Путін свою колоду козирів вичерпав": Жданов сказав, чому Захід дозволив бити по РФ

Реклама
12:09

Саме сьогодні: родина покійної Анастасії Заворотнюк звернулася з важливим проханням

11:50

"Сатурн" більше не попливе: у Криму бійці ГУР знищили російський буксирВідео

11:44

Дівчина епічно вирахувала хлопця-зрадника - відео набрало майже 200 тисяч лайківВідео

11:38

Коли буде найважча ситуація в енергосистемі: в "Укренерго" зробили важливу заяву

11:31

Доходи РФ від нафти злетіли: у ЗМІ розкрили, як Кремль "адаптувався" до санкцій

11:13

Армія РФ виходить з Харківщини: ЗСУ розбили полк російських окупантів

11:12

Розлучення Алсу й Абрамова: стало відомо, що зробив чоловік співачки

10:52

Дружина здивувала чоловіка завзятим сніданком: у Мережі ледь стримують сльози від сміху

10:36

Китайський гороскоп на завтра 7 червня: Тиграм - потужні зміни, Свиням - розрив стосунків

10:31

РФ вдарила по "Епіцентру" і будинках на Херсонщині: спалахнули масштабні пожежіФотоВідео

10:31

"Морський удар, усе влучно": бійці ГУР знищили в Криму вороже судно

10:27

Як позбутися жирних плям на кухонних меблях: 2 найкращі способи

10:26

Церковне свято 7 червня: чому у цей день варто одягти золоті прикраси

10:04

MAGURи для ГУРу: до Дня журналіста стартує великий збір на морські дрони MAGURA V5

09:57

На Дніпропетровщині дрон РФ влучив у рейсовий автобус: деталіФото

09:54

"Служу українському народу": Сергій Жадан вступив до ЗСУ і показав перші кадри

09:40

РФ вдарила дронами по автобусу з пасажирами та об'єкту інфраструктури: що відомоФото

09:29

Гороскоп на завтра 7 червня: Овнам - бентежні слова, у Стрільців все розвалиться

09:01

"Ну прям Кіркоров": син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр

08:59

У Чехії пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним: 4 жертви і десятки поранених

Реклама
08:58

Україна потерпає від обстрілів РФ через нерішучість США: аналітики пояснили загрози

08:45

Без відкривачки та запальнички: як легко відкрити пляшкуВідео

08:41

Чоловік ловив рибу і спіймав понад 4 млн гривень: як йому це вдалося

08:36

Argentem Creek Partners здійснює фальсифікацію документів для блокування Одеського зернового терміналу - ЗМІ

08:29

Чому жителі Києва сидять без світла довше, ніж інші регіони: в Yasno розкрили проблеми

08:27

Україна вимагає від США активізувати підготовку пілотів ЗСУ на F-16 - Politico

08:10

Позбавляти чи не позбавляти мільйони українських громадян за кордоном українського громадянства?Погляд

08:07

Мурат Налчаджиоглу приголомшив заявою після розставання зі своєю дівчиною - деталі

07:44

Окупанти намагаються вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку - Генштаб

06:59

Дрони двічі атакували НПЗ у Ростовській області: спалахнула масштабна пожежаВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти