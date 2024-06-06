Кому війна, кому Біркін: у кого з українських зірок є 'безцінна' сумка Hermes

Модель дамської сумки торгової марки французького будинку моди Hermès - Kelly є безумовним символом багатства, статусу та ексклюзивності.
Kelly - це офіційна назва сумки Sac a depeches, культового шкіряного аксесуару від модного дому Hermes. Кожна сумка Kelly створюється вручну одним майстром, який зшиває її з 36 шматків шкіри за допомогою 680 стібків. Цю розкішну сумку мріють роздобути модниці по всьому світу.
Сумку не можна просто взяти і купити. Для цього потрібно стати постійним клієнтом бутіка, створити і підтримувати "профіль" - історію покупок у бренду за багатьма категоріями товарів Hermès, такими як взуття, шарфи, готовий одяг і товари для дому.
Однак це не заважає українкам також бути серед особливих клієнток бренду і носити унікальний аксесуар.
Главред вирішив розібратися, хто з українських знаменитостей може дозволити собі покупку настільки дорогої речі. Можливо, комусь це здасться дивним, але як правило, такою покупкою найбільше можуть похвалитися блогери.
Аліна Френдій
Фешн-блогерка Аліна Френдій, яка є невісткою колишнього мера Тернополя Романа Заставного, не раз хвалилася своєю вінтажною сумкою Kelly Hermes. За словами блогерки, вона довго полювала на виріб і віддала за нього кілька тисяч доларів.
У нещодавній сесії запитань і відповідей в Instagram, модна блогерка зазначала, що довгий час полювала саме за цією сумкою. Вона звертала увагу на шкіру та розмір. До слова, цю сумку прийнято носити відкритою.
Тетяна Пренткович
Близька подруга Френдій - скандальна блогерка Тетяна Пренткович. Як відомо, нещодавно її чоловік Андрій Гонковський потрапив у скандал, коли виїхав під приводом публічного виступу до Польщі, а сам опинився на Мальдівах.
Після цього, пара деякий час посипала голову попелом, але потім оговталися, перебралися жити закордон і продовжують активно заробляти в мережі, рекламуючи послуги один одного.
@tanya.prentkovych як я здійснила свою мрію?♥️ #українськийтіктокток♬ Emotions - Brenda Lee
Деякий час тому Пренткович опублікувала пост, де плакала від того, що збулася мрія всього її життя і вона купила собі Hermes Kelly. "Вінтажна шоколадна Келлі 32 тепер житиме з нами. Така з нею вийшла спонтанна цікава пригода! Щаслива", - похвалилася інста-блогерка.
Скандал із Пренткович та її цивільним чоловіком
Наприкінці січня 2024 року Андрій Гонковський вирушив до Польщі на благодійний захід як волонтер, але несподівано опинився на Мальдівах у компанії своєї коханої та дітей. На думку самої Пренткович, їй із чоловіком "можна" виїжджати на дорогі курорти, адже вони "роблять багато хорошого".
У Центрі протидії дезінформації прокоментували скандал із подружжям-блогерами. Там рішуче засудили наратив, що нібито українцям, які підтримують військових і цивільних, "дозволяється" відпочивати за кордоном.
Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова, яка стала популярною завдяки участі в шоу "Холостяк" і вже тоді популярному ведучому Микиті Добриніну, який з нею одружився, офіційно не оголошувала про купівлю дорогої Келлі.
Однак, на своїй сторінці в Instagram, вона часто постить свої луки і дорогий аксесуар є частим атрибутом її образу.
Алла Барановська
Колишня дружина скандального депутата Миколи Тищенка Алла Барановська також є щасливою власницею заповітної сумки. Однак на відміну від блогерів, Барановська може похвалитися дорожчою категорією сумки - Hermes Birkin.
Різниця між ними невелика. Kelly - сумка з однією круглою ручкою і плечовим ременем. У Birkin - дві короткі ручки і немає ременя.
Барановська носить якраз Біркін, втім вона у неї не одна.
Ціна схожої сумки, але із золотою фурнітурою - майже 37 000 доларів США.
Блогерка Верба
Молода та скандальна блогерка Юлія Верба, яку критикували за дороговартісні покупки та хизування в мережі, а також звинувачували в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі, також може похизуватися колекцією, вартістю понад 100 000 доларів США.
Користувачі коментують сумки Біркін блогерки, вважаючи, що вона володіє найдорожчою з них.
Ліза Ющенко
Ну і на "закуску" - мовчазна сестра української телеведучої Маші Єфросиніної - Ліза Ющенко. Звісно, її покупкам дивуватися не доводиться, і сумки відомого бренду носить навіть її донька-тінейджер, яку вона народила від Андрія Ющенка.
Тим часом, на останніх фото, які запустила Ющенко, що проживає війну з Росією в Росії, фігурує сумка від Hermes Birkin, вартістю понад 60 000 доларів США.
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Раніше Главред писав про те, що якась скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.
Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал із купівлею лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато хто з її передплатників вважав не на часі.
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