Кому війна, кому Біркін: у кого з українських зірок є 'безцінна' сумка Hermes

Українські селебріті, однак, поважають важкий люкс і всіляко його демонструють, незважаючи на війну.

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Українські знаменитості люблять важкий люкс / Коллаж Главред, фото Instagram/verbaaa.verbaaa, 1stdibs.com

Модель дамської сумки торгової марки французького будинку моди Hermès - Kelly є безумовним символом багатства, статусу та ексклюзивності.

Kelly - це офіційна назва сумки Sac a depeches, культового шкіряного аксесуару від модного дому Hermes. Кожна сумка Kelly створюється вручну одним майстром, який зшиває її з 36 шматків шкіри за допомогою 680 стібків. Цю розкішну сумку мріють роздобути модниці по всьому світу.

Сумку не можна просто взяти і купити. Для цього потрібно стати постійним клієнтом бутіка, створити і підтримувати "профіль" - історію покупок у бренду за багатьма категоріями товарів Hermès, такими як взуття, шарфи, готовий одяг і товари для дому.

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Однак це не заважає українкам також бути серед особливих клієнток бренду і носити унікальний аксесуар.

Главред вирішив розібратися, хто з українських знаменитостей може дозволити собі покупку настільки дорогої речі. Можливо, комусь це здасться дивним, але як правило, такою покупкою найбільше можуть похвалитися блогери.

Аліна Френдій

Фешн-блогерка Аліна Френдій, яка є невісткою колишнього мера Тернополя Романа Заставного, не раз хвалилася своєю вінтажною сумкою Kelly Hermes. За словами блогерки, вона довго полювала на виріб і віддала за нього кілька тисяч доларів.

У нещодавній сесії запитань і відповідей в Instagram, модна блогерка зазначала, що довгий час полювала саме за цією сумкою. Вона звертала увагу на шкіру та розмір. До слова, цю сумку прийнято носити відкритою.

Аліна Ферндій часто хвалиться своєю вінтажною сумкою Hermes Kelly / Скриншот 1stdibs.com, Instagram/alina_frendiy

Аліна Ферндій часто хвалиться своєю вінтажною сумкою Hermes Kelly / Скриншот 1stdibs.com, Instagram/alina_frendiy

Тетяна Пренткович

Близька подруга Френдій - скандальна блогерка Тетяна Пренткович. Як відомо, нещодавно її чоловік Андрій Гонковський потрапив у скандал, коли виїхав під приводом публічного виступу до Польщі, а сам опинився на Мальдівах.

Після цього, пара деякий час посипала голову попелом, але потім оговталися, перебралися жити закордон і продовжують активно заробляти в мережі, рекламуючи послуги один одного.

Деякий час тому Пренткович опублікувала пост, де плакала від того, що збулася мрія всього її життя і вона купила собі Hermes Kelly. "Вінтажна шоколадна Келлі 32 тепер житиме з нами. Така з нею вийшла спонтанна цікава пригода! Щаслива", - похвалилася інста-блогерка.

Пренткович хвалиться своєю Келлі / Скриншот Instagrm/tetyana_prentkovich

Вартість сумки Келлі / Скріншот 1stdibs.com

Скандал із Пренткович та її цивільним чоловіком Наприкінці січня 2024 року Андрій Гонковський вирушив до Польщі на благодійний захід як волонтер, але несподівано опинився на Мальдівах у компанії своєї коханої та дітей. На думку самої Пренткович, їй із чоловіком "можна" виїжджати на дорогі курорти, адже вони "роблять багато хорошого".

У Центрі протидії дезінформації прокоментували скандал із подружжям-блогерами. Там рішуче засудили наратив, що нібито українцям, які підтримують військових і цивільних, "дозволяється" відпочивати за кордоном.

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова, яка стала популярною завдяки участі в шоу "Холостяк" і вже тоді популярному ведучому Микиті Добриніну, який з нею одружився, офіційно не оголошувала про купівлю дорогої Келлі.

Однак, на своїй сторінці в Instagram, вона часто постить свої луки і дорогий аксесуар є частим атрибутом її образу.

Алла Барановська

Колишня дружина скандального депутата Миколи Тищенка Алла Барановська також є щасливою власницею заповітної сумки. Однак на відміну від блогерів, Барановська може похвалитися дорожчою категорією сумки - Hermes Birkin.

Різниця між ними невелика. Kelly - сумка з однією круглою ручкою і плечовим ременем. У Birkin - дві короткі ручки і немає ременя.

Барановська носить якраз Біркін, втім вона у неї не одна.

Сумка Біркін із золотою фурнітурою / Скріншот 1stdibs.com

Ціна схожої сумки, але із золотою фурнітурою - майже 37 000 доларів США.

Блогерка Верба

Молода та скандальна блогерка Юлія Верба, яку критикували за дороговартісні покупки та хизування в мережі, а також звинувачували в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі, також може похизуватися колекцією, вартістю понад 100 000 доларів США.

Користувачі коментують сумки Біркін блогерки, вважаючи, що вона володіє найдорожчою з них.

Блогерка Верба та її сумка Біркін / Скріншот Instagram/verbaaa.verbaaaa

Сумка з крокодилової шкіри Біркін, вартістю майже 100 000 доларів США / Скріншот Instagram/ verbaaa.verbaaa

Крокодиляча сумка, вартістю майже 100 000 доларів / Скриншот 1stdibs.com

Ліза Ющенко

Ну і на "закуску" - мовчазна сестра української телеведучої Маші Єфросиніної - Ліза Ющенко. Звісно, її покупкам дивуватися не доводиться, і сумки відомого бренду носить навіть її донька-тінейджер, яку вона народила від Андрія Ющенка.

Тим часом, на останніх фото, які запустила Ющенко, що проживає війну з Росією в Росії, фігурує сумка від Hermes Birkin, вартістю понад 60 000 доларів США.

Лімітована Біркін у білому кольорі / Скріншот 1stdibs.com

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі

Раніше Главред писав про те, що якась скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.

Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал із купівлею лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато хто з її передплатників вважав не на часі.

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