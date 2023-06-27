Кіркоров вирішив 'підлизнути' Путіну з Лукашенком, але попався на незнанні мови

Філіп Кіркоров зрадів, що "Росії вдалося уникнути біди" і подякував диктаторам Лукашенку і Путіну за "правильно прийняті рішення".

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Кіркоров вкотре вирішив показати вірність путінському режиму / колаж Главред, фото УНІАН і Instagram

Скандально відомий співак з країни-агресора РФ і давній фанат злочинного путінського режиму Філіп Кіркоров вирішив прокоментувати нещодавній збройний бунт ПВК "Вагнер" та їхнього ватажка Євгена Пригожина. Як завжди, для цього Кіркоров вибрав свою сторінку в Instagram.

Природно, не обійшлося без підлещування найнижчого штибу перед диктаторами Лукашенка і Путіна.

"Багато хто з вас скаже, що не справа артисту і співакові обговорювати такі теми публічно. Але я зараз пишу не як артист, а як росіянин, людина народилася і все життя живе в Москві... Анархія і заколот – це не панацея. Зараз як ніколи ми повинні згуртуватися навколо нашої країни, навколо нашого президента виступити єдиним цілим! Спасибі за мудрість і Олександру Григоровичу (Лукашенко. – Главред), і Володимиру Володимировичу за тверезість розуму, за спокій у прийнятті рішень", – написав співак.

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Потім Кіркоров вирішив ще раз повторити російські пропагандистські тези ‒ причому показав, що, власне, російською мовою володіє посередньо.

"Так, ми Різні, та у нас різні погляди і релігії, але є те, що нас об'єднує всіх: одна Вітчизна, одна історія, одна мова, один президент. І, може бути, події суботи увійдуть в нашу історію як перший безкровний бунт, з якого всі сторони винесуть урок. І найголовніше на Заході зрозуміють - нас не зломити [правильно "не збити" ‒ Главред] з нашого шляху", - підсумував свою вірнопіддану промову Кіркоров.

Раболіпна витівка співаків-путіністів Григорія Лепса і Миколи Баскова

Днями путіністи Микола Басков і Григорій Лепс відзначилися заявою. Вони пообіцяли платити мільйон рублів (а це 434 тисячі грн) за кожен підбитий танк Leopard.

Басков повідомив, що поки ніяких виплат не було, і вони планують реалізовувати їх через Міноборони разом з "Російською медіагрупою". За словами Баскова, до цієї "благородної ініціативи" долучаться й інші російські виконавці.

Раніше стало відомо, що поки країна-агресор відправляє "земних" чоловіків на фронт, син міністра оборони РФ Шойгу будує музичну кар'єру в образі "солодкого хлопчика", і відпочиває на дорогих курортах.

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