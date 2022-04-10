"Для мене це - злиденна душа": Приходько "проїхалася" по заплаканій через війну Лободі

Співачка, яка зараз живе у РФ, відреагувала на те, що відбувається на її батьківщині тільки через місяць після початку війни.
Українська співачка Анастасія Приходько різко висловилася на адресу своєї колеги по цеху Світлани Лободи, яка розплакалася через війну в Україні.
Лобода почала говорити про війну тільки тоді, коли окупанти прийшли до неї в будинок, в Ірпінь. Більш того, до внесення в "чорний список артистів, що підтримують путінський режим, мовчала про війну в Україні, зазначила Приходько в коментарі УНІАН.
"Сльози опальних артистів-це смішно, це убого. Для мене це-злиденна душа. Лобода почала говорити про війну тільки тоді, коли окупанти прийшли до неї в будинок, в Ірпінь: "Ой, У мене ж там батьки, ой...". Дорога, вони до тебе додому прийшли ще в Донецьк і Луганськ. Це не десь там була війна, це все УКРАЇНА, це у тебе шматок землі забрали", - сказала Приходько.
Зазначимо, що Світлана Лобода спочатку мовчала щодо війни, а на 5-ий день широкомасштабного вторгнення розплакалася на камеру, бо на Київщині під обстрілами залишився її батько та інша рідня.
читайте такожРеабілітована: Світлану Лободу прибрали з чорного списку артистів, що підтримують війнуАртистка спочатку зверталася до тих, "хто вершить долі", і відзначала, що"ми всі маленькі люди". Тільки через місяць після цього вона уточнила, що мала на увазі РФ, яка вторглася в Україну.
Раніше Анастасія Приходько опублікувала послання президенту країни-агресора.
"Я тебе ненавиджу! Будь ти проклятий! Твої діти, Твій народ, твоя країна! Я хочу, щоб твоя душа мучилася вічність в пеклі!",- написала співачка.
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