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"Для мене це - злиденна душа": Приходько "проїхалася" по заплаканій через війну Лободі

10 квітня 2022, 16:22

Співачка, яка зараз живе у РФ, відреагувала на те, що відбувається на її батьківщині тільки через місяць після початку війни.

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Приходько "проїхалася" по заплаканій через війну Лободі / соцмережі, УНІАН

Українська співачка Анастасія Приходько різко висловилася на адресу своєї колеги по цеху Світлани Лободи, яка розплакалася через війну в Україні.

Лобода почала говорити про війну тільки тоді, коли окупанти прийшли до неї в будинок, в Ірпінь. Більш того, до внесення в "чорний список артистів, що підтримують путінський режим, мовчала про війну в Україні, зазначила Приходько в коментарі УНІАН.

"Сльози опальних артистів-це смішно, це убого. Для мене це-злиденна душа. Лобода почала говорити про війну тільки тоді, коли окупанти прийшли до неї в будинок, в Ірпінь: "Ой, У мене ж там батьки, ой...". Дорога, вони до тебе додому прийшли ще в Донецьк і Луганськ. Це не десь там була війна, це все УКРАЇНА, це у тебе шматок землі забрали", - сказала Приходько.

Зазначимо, що Світлана Лобода спочатку мовчала щодо війни, а на 5-ий день широкомасштабного вторгнення розплакалася на камеру, бо на Київщині під обстрілами залишився її батько та інша рідня.

читайте такожРеабілітована: Світлану Лободу прибрали з чорного списку артистів, що підтримують війнуАртистка спочатку зверталася до тих, "хто вершить долі", і відзначала, що"ми всі маленькі люди". Тільки через місяць після цього вона уточнила, що мала на увазі РФ, яка вторглася в Україну.

Раніше Анастасія Приходько опублікувала послання президенту країни-агресора.

"Я тебе ненавиджу! Будь ти проклятий! Твої діти, Твій народ, твоя країна! Я хочу, щоб твоя душа мучилася вічність в пеклі!",- написала співачка.

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війна в Україні Світлана Лобода Настя Приходько
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