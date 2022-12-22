Jerry Heil екстрено госпіталізована під час концерту - співачка впала з великої висоти

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) - один з найактивніших воїнів культурного фронту. Артистка багато гастролює Україною та світом з благодійними концертами на підтримку ЗСУ та простих українців, які постраждали від російської агресії.
На жаль, творчий полк зазнає втрат - Джеррі Гейл травмувалася під час концерту, який проходив у Тернополі. Про це повідомляють представники Шемаєвої на її сторінці в Instagram.
Так, команда артистки пише, що на своєму сольному концерті вона впала в оркестрову яму, глибина якої, як правило, становить понад 2 метри. Через отримані травми співачку довелося госпіталізувати.
Наскільки сильні пошкодження Heil - поки невідомо. Сама Яна також ніяк не коментувала свій стан. Проте найближчий концерт, який мав відбутися сьогодні в Івано-Франківську, організатори перенесли за станом здоров'я артистки.
Зараз Яна Шемаєва знаходиться під наглядом медиків.
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