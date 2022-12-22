Jerry Heil екстрено госпіталізована під час концерту - співачка впала з великої висоти

Через травми найближчі концерти Джеррі Хейл скасовані.

Jerry Heil впала в оркестрову яму / instagram.com/thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) - один з найактивніших воїнів культурного фронту. Артистка багато гастролює Україною та світом з благодійними концертами на підтримку ЗСУ та простих українців, які постраждали від російської агресії.

На жаль, творчий полк зазнає втрат - Джеррі Гейл травмувалася під час концерту, який проходив у Тернополі. Про це повідомляють представники Шемаєвої на її сторінці в Instagram.

Так, команда артистки пише, що на своєму сольному концерті вона впала в оркестрову яму, глибина якої, як правило, становить понад 2 метри. Через отримані травми співачку довелося госпіталізувати.

Наскільки сильні пошкодження Heil - поки невідомо. Сама Яна також ніяк не коментувала свій стан. Проте найближчий концерт, який мав відбутися сьогодні в Івано-Франківську, організатори перенесли за станом здоров'я артистки.

Зараз Яна Шемаєва знаходиться під наглядом медиків.

Jerry Heil впала в оркестрову яму / instagram.com/thejerryheil

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