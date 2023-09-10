Хіти Кароль "Вище хмар" і "Ноченька" переклали українською мовою: як вони тепер звучать

Хіти співачки Тіна Кароль "Вище хмар" і "Ноченька" зазвучали українською – як тепер звучать легендарні в нульових роках пісні співачки.

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Хіти Кароль переспівали молоді артисти SHUMEI і OKS / колаж Главред, фото УНІАН

Хіти легендарної попспівачки Тіни Кароль "Вище хмар" і "Ніченька" отримали друге життя – у вигляді україномовних кавер-версій.

Українською легендарний хіт Тіни Кароль "Вище хмар" заспівав виконавець SHUMEI, а співак OKS – "Ніченьку".

"Я з командою вирішив зробити подарунок улюбленій співачці і переклав її культову композицію "Вище хмар". Вважаю, що такі пісні поза часом і вони повинні звучати і сьогодні", – сказав SHUMEI.

До слова, свою версію хіта він вже встиг заспівати перед публікою – прямо на концерті співачки.

У свою чергу, OKS сказав, що вирішив перевести "Ніченьку" коли почув, що артистка не проти, щоб молоді артисти каверили її хіти.

"Ідея створення рімейка "Ніченька" прийшла, коли я почув в одному з інтерв'ю, що Тіна була б не проти, якщо молоді виконавці переспівають її пісні українською", – сказав співак.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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