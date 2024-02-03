НВО розірвала контракт з актором, який підтримав російських окупантів

Актор після цього заявив, що продовжує підтримувати окупантів.

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Сербський актор тепер зможе зніматися в російських серіалах / Колаж Главред, фото Instagram/bikovic

Компанія HBO ухвалила рішення розірвати контракт із сербським актором, який знявся в серіалі "Білий лотос" Мілошем Біковичем, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, терориста Путіна, а також має російський паспорт.

На діяльність і висловлювання актора звернуло увагу українське міністерство закордонних справ, яке опублікувало пост на своїй сторінці в X (Twitter).

Сербський актор підтримує окупантів Х / Скриншот Х

"Мілош Бікович, сербський актор, який підтримував Росію з початку повномасштабного вторгнення, тепер збирається зіграти головну роль у третьому сезоні серіалу HBO "Білий лотос". HBO, чи можна вам працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право", - написали у відомстві.

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HBO не забарилося і анулювало контракт з актором.

Пізніше той відреагував і написав пост у своїх соціальних мережах про те, що він не збирається "зраджувати свої принципи".

"Для мене було честю стати частиною команди "Білого лотоса", телесеріалу, який я дуже поважаю. Однак моя участь неможлива з причин, що виходять за рамки мистецтва, і я не піддамся жодним наративам, що мають на меті скомпрометувати мою чесність. Події останнього тижня були цілеспрямованою кампанією, яку розгорнули проти мене, щоб вплинути на рішення, що можуть створити тривожний прецедент, який затьмарює суть художньої свободи. Результатом такого наративу є тріумф абсурду і поразка мистецтва", - написав Бикович.

Актор виправдовується за підтримку окупантів / Скриншот Instagram/bikovic

Актор виправдовується за підтримку окупантів / Скриншот Instagram/bikovic

Нагадаємо, раніше відомий актор і депутат Держдуми РФ Дмитро Пєвцов отримав підозру за трьома статтями КК України на підставі зібраних доказів СБУ.

Нагадаємо, раніше скандально відомий своєю підтримкою злочинів путінського режиму актор і депутат Держдуми країни-агресора Дмитро Пєвцов потрапив у конфуз, під час свого концерту в підмосковній жіночій в'язниці. Відповідний відеозапис було опубліковано в Мережі.

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