Євген Клопотенко зізнався, яку страву не вміє готувати

Український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко заробив собі гучне ім'я і звання експерта як в області високої кухні, так і простих страв, знайомих кожному. Тому за ним спостерігають сотні тисяч шанувальників по всьому світу.
Однак кулінар сам розвіяв своє амплуа всемогутнього і всезнаючого в тому, що стосується смачної їжі, в інтерв'ю для Viva. Клопотенко зізнався, якими двома стравами він готовий харчуватися вічно, а яка йому так і не підкорилося в плані приготування.
Відповідь Євгена на питання, які страви йому не набридають, був вельми очікуваним: "Борщ, звісно. А в його компанії ще вермішель з часником, перцем чилі та оливковою олією. Можу їсти ці дві страви нескінченно".
А ось про свої кулінарні невдачі кухар зізнався сам - в рамках розповіді про те, які справи йому не вдаються, незважаючи на ауру "успішного успіху", що його оточує.
"Приміром, я погано медитую. Ніяк не можу зосередитися. Погано готую хінкалі, тому майже ніколи не беруся за цю справу. У мене не виходить добре прасувати, через це я зовсім вирішив відмовитися від праски. А ще - у мене поки що погано виходить будувати довготривалі стосунки з дівчатами. Словом, таких речей десятки", - розповідає кулінар.
Дивіться інтерв'ю Євгена Клопотенка для ЖВЛ, в якому кулінар розповідає про його роботу над визнанням ЮНЕСКО українського борщу, кар'єрний ріст та особисте життя:
Раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що в питаннях любові він віддає перевагу нетрадиційному підходу: вірним він може бути лише одній коханій - кулінарії.
Також популяризатор української кухні без проблем прокоментував чутки про свою гомосексуальність - Клопотенко чесно зізнався, що зміг би зробити камінг-аут.
Інші новини про Євгена Клопотенка: