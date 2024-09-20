Його рідні на Луганщині: помер зірка "Ліги сміху"

Сьогодні, 20 вересня, стало відомо про смерть актора "Ліги сміху" Юрія Рябченка, який грав у команді "Ніколь Кідман".
Про смерть Юрія Рябченка повідомила гостьова редакторка програми "Ліга сміху" Одарка Царенко у своїх соцмережах. Вона зазначила, що це велика втрата для лігосмішної сім'ї і відкрила збір на поховання і для сім'ї Рябченка. Зазначимо, рідні коміка зараз перебувають на Луганщині.
"Пішов із життя Юра Рябченко - актор і автор команди "Ніколь Кідман", "Луганська збірна", "Інший Світ", "До Лампочки" (СНУ Луганськ), "СНУки" (СНУ Луганськ), великий талант і просто хороша людина", - написала Царенко.
Що таке Ліга Сміху?
Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95. Уперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.
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Зазначимо, співачка Оксана Білозір розповіла про складний період у своєму житті через політичну діяльність. Одного разу її отруїли, а висновки лікарів не були позитивними, і вони припускали, що вона буде паралізованою до кінця життя.
А також alyona alyona зараз не може виступати на концертах через погіршення стану здоров'я. Причину співачка не назвала, але проведення концертів нереальне.
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