Його рідні на Луганщині: помер зірка "Ліги сміху"

Поки не повідомили причину смерті коміка.

https://glavred.net/stars/ego-rodnye-na-luganshchine-umer-zvezda-ligi-smeha-10598870.html Посилання скопійоване

Помер Юрій Рябченко / колаж: Главред, фото: instagram.com/dariyatsarenko/, instagram.com/ligasmihu_official/

Сьогодні, 20 вересня, стало відомо про смерть актора "Ліги сміху" Юрія Рябченка, який грав у команді "Ніколь Кідман".

Про смерть Юрія Рябченка повідомила гостьова редакторка програми "Ліга сміху" Одарка Царенко у своїх соцмережах. Вона зазначила, що це велика втрата для лігосмішної сім'ї і відкрила збір на поховання і для сім'ї Рябченка. Зазначимо, рідні коміка зараз перебувають на Луганщині.

відео дня

"Пішов із життя Юра Рябченко - актор і автор команди "Ніколь Кідман", "Луганська збірна", "Інший Світ", "До Лампочки" (СНУ Луганськ), "СНУки" (СНУ Луганськ), великий талант і просто хороша людина", - написала Царенко.

Що таке Ліга Сміху? Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95. Уперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, співачка Оксана Білозір розповіла про складний період у своєму житті через політичну діяльність. Одного разу її отруїли, а висновки лікарів не були позитивними, і вони припускали, що вона буде паралізованою до кінця життя.

А також alyona alyona зараз не може виступати на концертах через погіршення стану здоров'я. Причину співачка не назвала, але проведення концертів нереальне.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред