Співачка Надя Дорофєєва поділилася фотографією з лікарні.

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Надя Дорофєєва показала фото з лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Українська популярна співачка Надя Дорофєєва, яка буквально зробила чесне зізнання щодо свого захворювання, опинилася на лікарняному ліжку.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, якщо любиш танцювати, то потрібно і любити лікуватися.

Надя Дорофєєва опинилася на лікарняному ліжку / Скриншот Instagram/nadyadorofeeva

Співачка не поділилася подробицями, але виявилося, що Дорофєєва перебуває в інституті ортопедії.

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Хто така Надя Дорофєєва? Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

інфографіка Надя Дорофєєва / інфографіка: Главред

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Додамо, Дмитро Monatik, який довгі роки був сусідом Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої,зізнався, що спілкується тільки з Дантесом.

А також нещодавно Надя Дорофєєва зізналася, чи спілкується з Дантесом після розлучення і що думає про ненависть у бік Потапа.

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