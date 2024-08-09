Дорофєєва опинилася на лікарняному ліжку

Українська популярна співачка Надя Дорофєєва, яка буквально зробила чесне зізнання щодо свого захворювання, опинилася на лікарняному ліжку.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, якщо любиш танцювати, то потрібно і любити лікуватися.
Співачка не поділилася подробицями, але виявилося, що Дорофєєва перебуває в інституті ортопедії.
Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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Додамо, Дмитро Monatik, який довгі роки був сусідом Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої,зізнався, що спілкується тільки з Дантесом.
А також нещодавно Надя Дорофєєва зізналася, чи спілкується з Дантесом після розлучення і що думає про ненависть у бік Потапа.
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