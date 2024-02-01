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Дім Андрія Шевченка в Києві неодноразово обстрілювали окупанти: "Я зробив вибір"

Анна Підгорна
1 лютого 2024, 13:57
Футбольна знаменитість розповів, як пережив ракетні атаки країни-агресора.
Андрей Шевченко
Андрій Шевченко розповів про будинок у Києві, пошкоджений окупантами / колаж: Главред, фото: instagram.com/andriyshevchenko

Легенда українського футболу, громадський діяч і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко до повномасштабної війни в Україні багато років жив за кордоном. Однак залишатися там, поки його батьківщина потерпає від жорстокості окупанта, не зміг. Він став послом платформи United24 зі збору коштів для України, і почав користуватися своєю медійністю на користь співвітчизників.

Шевченко багато часу проводить у Києві, і не з чуток знає, що таке сильні ракетні обстріли від неадекватного сусіда. Йому самому вдалося вціліти, а от його будинок постраждав і не раз. Про це діяч розповів на YouTube-каналі "Бомбардир".

Шевченко розповів журналісту Роману Бебеху, що ракети країни-окупанта били поруч із його житлом, через що в ньому вилітали вікна. "Це ж не перший раз. Таких ситуацій за два роки було...", - зазначає він.

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Шевченко також наголосив, що не боїться приїжджати в країну, яка перебуває в стані повномасштабної війни. Рішення допомагати Україні він прийняв у перші дні вторгнення, і змінювати його не має наміру.

"Я зробив уже свій вибір, я ж сказав. Я зробив цей вибір через два дні після початку повномасштабної війни. Я сказав, що я буду допомагати, розмовляти, розказувати. Після мого першого приїзду і спілкування із друзями, і спілкування з військовими, які якраз і стоять на першій лінії, я зрозумів, що це треба робити постійно", - переконаний Андрій Шевченко.

Раніше Міс Україна-2023, 18-річна художниця Софія Шамія, розповіла на конкурсі талантів "Міс Світу-2023" про війну в Україні, а також про красу і багатство нашої країни.

Також український співак, комік і волонтер Володимир Дантес приголомшив фанатів танцями на підборах і висміяв "маленьких людей" у РФ під гумористичну пародію на пісню "Relax, Take It Easy".

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