Дім Андрія Шевченка в Києві неодноразово обстрілювали окупанти: "Я зробив вибір"

Футбольна знаменитість розповів, як пережив ракетні атаки країни-агресора.

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Андрій Шевченко розповів про будинок у Києві, пошкоджений окупантами / колаж: Главред, фото: instagram.com/andriyshevchenko

Легенда українського футболу, громадський діяч і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко до повномасштабної війни в Україні багато років жив за кордоном. Однак залишатися там, поки його батьківщина потерпає від жорстокості окупанта, не зміг. Він став послом платформи United24 зі збору коштів для України, і почав користуватися своєю медійністю на користь співвітчизників.

Шевченко багато часу проводить у Києві, і не з чуток знає, що таке сильні ракетні обстріли від неадекватного сусіда. Йому самому вдалося вціліти, а от його будинок постраждав і не раз. Про це діяч розповів на YouTube-каналі "Бомбардир".

Шевченко розповів журналісту Роману Бебеху, що ракети країни-окупанта били поруч із його житлом, через що в ньому вилітали вікна. "Це ж не перший раз. Таких ситуацій за два роки було...", - зазначає він.

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Шевченко також наголосив, що не боїться приїжджати в країну, яка перебуває в стані повномасштабної війни. Рішення допомагати Україні він прийняв у перші дні вторгнення, і змінювати його не має наміру.

"Я зробив уже свій вибір, я ж сказав. Я зробив цей вибір через два дні після початку повномасштабної війни. Я сказав, що я буду допомагати, розмовляти, розказувати. Після мого першого приїзду і спілкування із друзями, і спілкування з військовими, які якраз і стоять на першій лінії, я зрозумів, що це треба робити постійно", - переконаний Андрій Шевченко.

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