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"Демонтаж з кувалдами": Кацурін розповів, як відгуляв незвичайний "мальчішнік"

Анна Підгорна
17 липня 2023, 19:18 оновлено 17 липня, 19:18
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Під час прощання зі своїм холостим життям Міша Кацурін з друзями зайнявся суспільно корисною справою.
Надя Дорофєєва, Міша Кацурін
Міша Кацурін розповів, яким був його парубочий вечір перед весіллям з Надею Дорофєєвою / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha_katsurin

Менше тижня тому в українській світській тусовці з'явилася нова сім'я - Надя Дорофєєва і Міша Кацурін оголосили про своє одруження. І хоч насправді весілля відбулося трохи раніше, молодята встигли насолодитися всіма весільними традиціями без сторонніх очей.

Наприклад, у нареченого був справжній парубочий вечір. Правда, друзі Кацуріна підійшли до організації вечірки нестандартно, і використали можливість зібратися чоловічим колективом на повну котушку.

На своїй сторінці в Instagram Міша розповів, що з легкої руки своїх товаришів замість звичайного вечора з випивкою вони вирушили в Чернігівську область, де, в рамках благодійної ініціативи, допомогли демонтувати знищений окупантами будинок, щоб на його місці пізніше побудували новий.

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"Мальчішнік" вже не той. Він став кращим. Дивовижний тренд цієї війни - видобувати користь з будь-якої події, і сюрприз, який зробили мені друзі - гарний приклад. ... Замість алкоголю був Шу Пуер. Замість наркотиків - плов. Замість танців - демонтаж із кувалдами. Замість стриптиза - керування екскаватором (кайфу, доречі, значно більше). Люди, дякую, що перетворили свої дні народження, бізнеси і взагалі все що можна і не можна на інструменти для допомоги країні!" - поділився враженнями Міша Кацурін.

Також він зазначив, що без деструктивних наслідків, як на будь-якому парубочому вечорі, не обійшлося - один з його друзів так захопився розмахуванням кувалдою, що пробив цвяхом п'яту. Втім, і з цим пораненням швидко впоралися.

Раніше український співак і волонтер Володимир Дантес прокоментував нове заміжжя своєї колишньої дружини, співачки Наді Дорофєєвої, і розповів, чи отримав запрошення на весілля.

Також український дизайнер Катя Сільченко, яка створює вбрання для першої леді України Олени Зеленської, розкрила секрет фати Наді Дорофєєвої на її весіллі з Мішею Кацуріним.

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