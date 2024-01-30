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"Ця тьотя!": популярні ведучі принизили alyona alyona за зовнішність - зірки заступилися

Яна Ставська
30 січня 2024, 18:04оновлено 30 січня, 18:48
Чоловіки розкритикували реперку за нібито небажання репостити збори на ЗСУ, однак невдовзі розмова перейшла до критики її зовнішності.
Іванов та Петров вляпалися у скандал, їх звинувачують у мізогінії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, Інстаграм Альони Альони

У мережі розгорівся скандал через недавні висловлювання блогерів, ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Сергія Іванова та Володимира Петрова про українську реперку alyona alyona. Крім того, ведучі "недобрим словом" згадали й зовнішність своєї колеги Аліни Доротюк. За дівчат у соцмережах заступилися інші зірки.

"Тьотя, яка робить вигляд, що вона - темношкірий репер"

В одному з останніх ефірів програми "Розрив" Іванов з Петровим обговорювали нібито небажання alyona alyona "репостити" збори на ЗСУ, однак невдовзі перейшли до критики її зовнішності. Понад те, Петров звинуватив артистку у нібито її прихованому бажанні рекламувати російські продукти.

"Низка товарів, холдингів не зовсім вийшли з Росії. Тобто якщо я беру щось рекламувати в Інстаграмі - мене "клюють": "А якже ж ти"… Почекайте, а на державному рівні ніхто нічого не робить, петицію ніхто не створює, але мене кенселять за те, що цей бренд вийшов, а його холдинг - не зовсім", - розповідала в інтервʼю Маші Єфросиніній alyona alyona.

Тоді додала, "чому вона має все це моніторити. Є ж служби, СБУ… ".

"Я правильно розумію, що ось ця проста "вульгарна жінка" (неценз.), яку всі вважали реперкою, вона не хоче нічого змінювати. Тобто ви всі помилилися: вона - проста "вульгарна жінка" (неценз.). Вона жодного відношення до суспільства не має. Вона не є лідером громадської думки. Ні! Тьотя, яка робить вигляд, що вона - темношкірий репер, яка читає реп на гостросоціальні теми, зараз каже, що їй "начхати" (неценз.) на гостросоціальні теми", - висловився Петров.

Тоді Іванов поцікавився, чи "посадив би" Петров alyona alyona "на ручки". Той відповів: "Ну, заради фото в інстаграмі, щоб прорекламували "Ортомол" (вітаміни для підтримки імунної системи - Главред) - швидше так".

Крім того, блогери розкритикували розумові здібності й зовнішність ведучої Аліни Доротюк. У сюжеті, з якого сміялися чоловіки, Доротюк обговорювала з запрошеною гостею збори на ЗСУ.

"Я не буду мовчати"

alyona alyona написала в Instagram, що "не буде мовчати".

"Замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні тут і тепер, обговорювати нагальні питання, спрямовувати людей на єднання, правильні думки, вони просто сидять і перемивають кістки жінкам. Яка страшна, яка ні. Яку би посадив собі на ручки, а яку ні. Включно з викривленням фактів та інформації", - написала реперка.

Зірка заявила, що їй соромно не тільки таке чути про себе, а сама наявність цього контенту в інфопросторі.

"Я би хотіла, аби всі люди зараз спрямовували свою діяльність не на пліткування, мізогінію у 21 столітті, а на реальну допомогу державі, суспільству і ЗСУ", - висловилася alyona alyona.

Реакція зірок

На підтримку дівчат виступила низка українських зірок сцени і телебачення і навіть верифікований акаунт пса Патрона.

Зокрема - стендапер й комік Антон Тимошенко, блогерка Саша Бо, психологиня Наталя Холоденко, співачка Джері Хейл, ведучий і шоумен Анатолій Анатоліч, блогерка Ольга Цибульська та інші.

"Два ходячих комплекси. Яскравий приклад для книжок з психіатрії. Мені шкода тих жінок, які обрали жити з "цим". Це капець (неценз.) повний", - висловилася, до прикладу, Саша Бо.

Інші скандали - останні новини

Нещодавно мережі розгорівся скандал через виступ епатажного гурту "Хамерман знищує віруси" (ХЗВ) у Карпатах. Користувачів збентежив як зовнішній вигляд учасників гурту, так і зміст їхніх пісень. Це викликало з боку самих зірок та їхніх фанатів порцію глузування, оскільки музиканти виступають у таких екстравагантних образах вже не перший десяток років і зробили з цього свою "родзинку" сценічної впізнаваності.

Не пройшов повз медіа й інший скандал. Нардеп від партії Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко вирішив пропіарити власний приватний Телеграм-канал, опублікувавши у ньому "дані" про українських військовополонених, які нібито перебували на борту підбитого Іл-76 у Бєлгородській області. Це викликало гнівну реакцію у розвідника, бійця ЗСУ Євгена Карася.

А ось радник керівника ОП Сергій Лещенко в інтерв'ю швейцарським ЗМІ запропонував країнам Європи відмовити українським біженцям у виплатах, щоб ті поверталися на Батьківщину і платили податки, в тому числі в армію. Його слова підхопили в мережі інші політики, після чого Лещенко звинуватив опонентів у "токсичних інтерпретаціях".

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скандал Alyona Alyona
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