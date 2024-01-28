У мережі спалахнув скандал довкола "ХЗВ" з участю Верещук: зірки сміються

Виступи ХЗВ не вперше провокують скандали.

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Зірки епатували, а в мережі закликають скасувати гурт / Колаж Главреда. Фото: Інстаграм ХЗВ, Фейсбук Ірини Верещук

У мережі розгорівся скандал через виступ епатажного гурту "Хамерман знищує віруси" (ХЗВ) у Карпатах. Користувачів збентежив як зовнішній вигляд учасників гурту, так і зміст їхніх пісень. Це викликало з боку самих зірок та їхніх фанатів порцію глузування, оскільки музиканти виступають у таких екстравагантних образах вже не перший десяток років і зробили з цього свою "родзинку" сценічної впізнаваності.

"Ці речі треба припиняти"

Відео з виступу ХЗВ поділився місцевий журналіст Віталій Глагола. Медійник заявив, що має "багато питань" як до вокалістів у дивних образах, так і до їхніх пісень.

"Але найбільше питань - до власників закладу", - написав Глагола. відео дня

При цьому на кадрах можна помітити звичний для нічних клубів інтерʼєр, що вказує, що вечірка приватною не була, а на зйомці - черговий концерт гурту.

Прокоментувала виступ "Хамерманів" й віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка, судячи з написаного, раніше не цікавилась творчістю українських музикантів.

"Ці речі треба вже якось припиняти. Не вірю, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, аніж дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи. Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалось. Певні речі під час війни робити не можна. Просто не можна і все", - висловилась Верещук.

"Спокійно ставлюся, як до погоди"

На критику концерту "Хамерманів" найперше відреагували самі фанати гурту. У мережі вони підкреслюють, що ХЗВ займаються епатажем вже довгі роки, і наполягають, що побачене - частина сценічного образу музикантів і "постметаіронії".

Крім того, поціновувачі творчості зірок також нагадують, що артисти активно допомагають ЗСУ.

Лідер ХЗВ Альберт Цукренко, коментуючи новий скандал довкола виступу свого гурту виданню "Новини. Live", сказав, що "бували речі і крутіші".

"Було і кримінальне переслідування і так далі. Але вже нема тих гострих відчуттів, які були при перших таких подібних епізодах. Спокійно ставлюся, як до погоди. Сипле сніжок, українці хейтять - все як завжди", - висловився музикант.

Цукренко додав, що сприймає хейт з боку українців "як норму". Вибачатися за сценічний образ ні він, ні інші учасники ХЗВ не будуть.

Хто такі "Хамермани"

"Хамерман знищує віруси" - гурт з Сум. Артисти відомі своїми екстравагантними костюмами і піснями, у яких висміюють побутовий консерватизм, релігійні упередження, тяглість до совєцького минулого тощо.

Працюють на перетині музики, концептуального арту і театру.

Виступи ХЗВ не вперше провокують скандали. У 2018 році, після виступу гурту, мер Івано-Франківська доручив "освятити" місце проведеної події.

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