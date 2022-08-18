Колишній Мішель Еллерт відповів на хейт через свій візит до США під час війни

Колишній Мішиній Еллерт відповів на хейт через свій візит до США під час війни / Колаж Фото Instagram

Український шоумен, сценарист і переможець шоу "Холостячка" за участю актриси Ксенії Мішиної Олександр Еллерт відповів на критику користувачів Мережі, яку викликала його поїздка в США, в штат Каліфорнія. Свою позицію він виклав у Instagram.

Фолловери обурилися - міг, як Еллерт зміг виїхати з України під час війни. У відповідь на це він залишив іронічне повідомлення, але, втім, цілі своєї поїздки не розсекретив. І знову отримав хейт в свою сторону

Тепер же Еллерт прямо розповів, що приїхав до Америки, щоб стати ведучим концерту з нагоди Дня Незалежності України, який пройде 24 серпня в Лос-Анджелесі.

Відомо, що на заході співатимуть Міка Ньютон, Віталій Козловський, Позитив і HANUMIKE. Ведучі концерту - Аліна Шаманська, Анатолій Анатоліч і, власне, Олександр Еллерт.

Як каже шоумен, всі гроші, які вдасться зібрати на заході, будуть використані на закупівлю медичного обладнання для українських лікарень.

Також Еллерт розповів фоловерам, що з 2020 року він більше не працює в Студії "Квартал 95".

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла, що познайомила свого 10-річного сина Платона з його біологічним батьком - вони зустрілися вперше за все життя хлопчика.

Також вона заявила, що планує продовжити спілкування з Олександром Еллертом - в одному з інтерв'ю вона зізналася, що жила з колишнім коханим якийсь час на початку повномасштабної війни.

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