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Без ускладнень, але з гістологією: синові відомого шоумена зробили операцію

Анна Підгорна
6 грудня 2023, 22:30оновлено 6 грудня, 23:00
Слава Дьомін розповів про стан підлітка після хірургічного втручання.
Слава Дьомін з сином
Слава Дьомін поділився, як пройшла операція сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Український ведучий Слава Дьомін раніше розповідав шанувальникам, що його єдиному синові, 13-річному Владиславу, належить операція. Хірургічне втручання було призначено на 6 грудня і було необхідністю, так як підліток без процедури постійно хворів.

Сьогодні шоумен розповів у своєму блозі в Instagram про операцію спадкоємця і його самопочуття. Так Влад для видалення аденоїдів відправився з батьками в Охматдит ще вранці.

Дьомін розповів, що за правилами з сином міг залишитися лише один з батьків і лише після проходження тесту на коронавірус. Шоумен з колишньою дружиною вирішили, що доглядати за хлопчиком буде вона.

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Після операції стало відомо, що все пройшло успішно, але аденоїди Влада були настільки збільшеними, що лікар прийняв рішення відправити їх на гістологію.

Через пару годин, за які Влад встиг відійти від наркозу і виспатися, батьки забрали його додому. Тепер хлопчикові належить 10 днів провести вдома, а потім з'явиться до лікаря на огляд.

Слава Дьомін з сином
Слава Дьомін поділився, як пройшла операція сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

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