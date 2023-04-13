Артист-путініст Пореченков видав маячню про українців, які його "чекають"

Актор Михайло Пореченков, що славиться своїм фанатизмом по відношенню путінському режиму, видав нову порцію марення про війну в Україні.

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Михайло Пореченков / Колаж фото УНІАН

Скандальний російський актор Михайло Пореченков видав нову порцію пропагандистської маячні про війну в Україні, скориставшись сайтом кремлівського видання "Комсомольська правда".

"Це продовження чогось. Агресивної політики по відношенню до нас. Що робити в такій ситуації? Захищатися. Ми так і робимо. Зараз деякі розбирають: чому ми почали першими. Було завдано превентивного удару", - саме так артист-путініст висловився про повномасштабне вторгнення країни-агресора Росії в Україну.

Більш того, артист-путініст щиро вірить, що українці чекають окупантів, а також запевняє, що йому пишуть "осудні шанувальники з України".

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"Ще як пишуть! Всі осудні люди залишилися осудними. Їх теж можна зрозуміти - це їхня батьківщина, це їхня територія. Навіть коли вони були лояльні до нас, все одно це вже була інша держава, яка формувалася ворожою. Ось трапилася нинішня ситуація. Звичайно, всі вони важко переживають. Хтось відмовився зовсім розмовляти, хтось продовжує спілкуватися. Ми ж розуміємо, що частина людей там знаходяться - наші люди. Що з цим робити? Я скажу так. Є в історії нашого народу хороша практика - бити фашистів. Так буде і цього разу. Як ми можемо міркувати про військову операцію, не розуміючи всю карту, не бачачи цілком? Якщо нас поставили в такі умови, ми повинні себе захищати і відстоювати свої інтереси. Це точка", - видав цілу серію бредово-пропагандистських тез Пореченков.

Нагадаємо, раніше, в березні нинішнього року, Володимир Машков виступив з вірнопідданою промовою на концерті на московському стадіоні "Лужники" на честь 8-річчя російської окупації Криму.

У відповідь Марія Машкова в інтерв'ю телеканалу CNN заявила, що переконання її батька "розбивають їй серце".

Пізніше інший актор калібру Машкова, теж відомий своєю підтримкою злочинів путінського режиму, актор і депутат Держдуми Дмитро Пєвцов потрапив у конфуз, під час свого концерту в підмосковній жіночій в'язниці.

Під час його виконання шансонного шлягера Ігоря Корнелюка "Місто, якого немає" (Яка була в саундтреку серіалу про бандитів "Бандитський петербург", в якому співаків колись знімався) раптово частина побіленої стелі тюремного актового залу звалилася йому прямо за спину.

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