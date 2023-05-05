"Алла, як завжди, на висоті": Вайкуле пояснила, навіщо Пугачова терміново повернулася до Москви

Лайма Вайкуле розкрила причину, чому її подруга Алла Пугачова терміново і практично одномоментно полетіла в країну-агресор РФ.

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Алла Пугачова, Максим Галкін, Лайма Вайкуле / колаж фото УНІАН

Легендарна латвійська естрадна співачка Лайма Вайкуле розповіла, чому її не менш легендарна співачка Алла Пугачова терміново вирушила в країну-агресор РФ (звідки вона переїхала після початку повномасштабної військової агресії в Україні). Примадонна поїхала на похорон свого близького друга і відомого ще з радянських часів модельєра Валентина Юдашкіна, повідомляє портал Starhit.

"Мені Алла позавчора сказала, що летить на похорон до Валентина Юдашкіна. Вона говорила: "Валя приїжджав до мене зовсім хворий кілька тижнів тому. Я зараз що - не поїду до нього на похорон? Діти залишаться, а я повинна їхати". Так що Алла, як завжди, на висоті", – говорить Вайкуле.

Причому Вайкуле чомусь вирішила порівняти поїздку Пугачової до Москви з недавнім візитом китайського лідера Сі Цзіньпіня.

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"Я не відмовляла, бо вважаю, що вона права. Це Алла. Коли приїжджав з Китаю Сі Цзіньпін - нічого. Прекрасно. Чому Алла не може? Вона не менш важлива особистість, мені здається", - підсумувала латвійська співачка.

Нагадавши, Валентин Юдашкін помер 2 травня. У жовтні йому повинно було виповнитися 60 років. Коли дизайнеру було 52 роки, він звернув увагу на постійний головний біль, а потім лікарі діагностували у росіянина рак.

Раніше повідомлялося, що російська актриса і затята прихильниця путінського ладу Яна Поплавська, відома за роллю Червоної шапочки в дитячому фільмі часів СРСР, висловилася про Аллу Пугачову, порадивши їй відпочивати і не утримувати всіх численних родичів. Вона заявила, нібито Пугачова співатиме "у будинку літніх людей".

Дивіться відео про те, як Пугачова поїхала з Росії:

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