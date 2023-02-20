73-річний Річард Гір був екстрено госпіталізований в Мексиці

Спокійний відпочинок в компанії дружини та двох малолітніх дітей був грубо перерваний станом здоров'я Річарда Гіра, який погіршувався.

Річард Гір потрапив до лікарні в Мексиці з пневмонією / ua.depositphotos.com

Американський актор, зірка фільмів Хатіко і Красуня, Річард Гір був екстрено госпіталізований в одну з мексиканських клінік, повідомляє видання TMZ.

Артист разом з сім'єю відправився на відпочинок, де відчув сильне нездужання. Через це він був змушений звернутися до лікарів. У медичному закладі Гіру надали першу допомогу, виписали антибіотики і відпустили додому з діагнозом пневмонія.

Виявилося, що 73-річний актор погано себе почував ще напередодні поїздки, проте вирішив проігнорувати сильний кашель, який стрясав його. Крім нього захворіли його дружина, публіцистка Алехандра Сільва, та двоє їхніх маленьких синів.

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Однак Сільва поспішила заспокоїти шанувальників Річарда, і повідомила, що тепер здоров'ю актора нічого не загрожує.

"Я прокинулася і побачила новини і всі ваші добрі і тривожні повідомлення, він одужує. Він відчуває себе набагато краще! Найгірше позаду! Дякуємо всім за ваші приємні повідомлення, ми їх дуже цінуємо!" - пише вона на своїй сторінці в Instagram.

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