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У Сандри Буллок можуть відібрати єдиний "Оскар" - що сталося

Анна Підгорна
17 августа 2023, 23:49 обновлено 17 августа, 23:49
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"Міс Конгеніальність" втягнули в брудні розбірки через фільм, в якому їй довелося зіграти головну жіночу роль.
Сандра Буллок
У мережі вимагають відібрати у Сандри Буллок "Оскар" за фільм "Невидима сторона" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Американська акторка Сандра Буллок у 2010 році отримала свою першу і поки єдину статуетку премії Оскар "за кращу жіночу роль" за спортивну драму "Невидима сторона".

В основу фільму покладено життя талановитого гравця в американський футбол Майкла Оера. Сандра Баллок у стрічці виконала роль його прийомної матері Лі Енн Туі. Тоді журі високо оцінили дует Баллок і Квінтона Аарона, який зіграв Оера, - він вийшов зворушливим і надихаючим.

Втім, як повідомляє видання TMZ, сам Майкл Оер залишився незадоволений картиною. Зокрема його розлютили неточності в сюжеті. Також він звинуватив сім'ю Туі в тому, що вони заробили на ньому багато грошей, а спортсмен нібито не отримав ні копійки. Зухвала заява Оера призвела до того, що хейт і критика обрушилася на його "екранну маму", у якої тепер вимагають відібрати її "Оскар". У сім'ї Туі футболіст планує відсудити 13 мільйонів доларів.

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Квінтон Аарон заступився за Буллок, і зазначив, що акторку звинувачувати абсолютно ні в чому. Сама Сандра, яка нещодавно поховала свого коханого, просто розбита через те, що фільм тепер так заплямовано.

"У фільм було вкладено стільки важкої роботи, що всі вони вважали це правдою, і тепер це було поставлено під сумнів, Сандру просто нескінченно засмучує те, що час в її житті, який був таким особливим, тепер затьмарено зовсім іншим", - повідомило джерело виданню Daily Mail.

Квінтон Аарон, Сандра Буллок
Квінтон Аарон і Сандра Буллок у фільмі "Невидима сторона" / imdb.com

Раніше акторка Зоуї Дешанель оголосила, що виходить заміж. Зірка фільму "500 днів літа" сказала "так" своєму бойфренду, з яким зустрічається вже чотири роки.

Також стало відомо, що 67-річний данський режисер Ларс Фон Трієр шукає кохання в Інтернеті. Він зняв рекламний ролик, в якому чесно розповів своїй майбутній музі про свої недоліки.

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