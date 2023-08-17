У Сандри Буллок можуть відібрати єдиний "Оскар" - що сталося

"Міс Конгеніальність" втягнули в брудні розбірки через фільм, в якому їй довелося зіграти головну жіночу роль.

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У мережі вимагають відібрати у Сандри Буллок "Оскар" за фільм "Невидима сторона" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Американська акторка Сандра Буллок у 2010 році отримала свою першу і поки єдину статуетку премії Оскар "за кращу жіночу роль" за спортивну драму "Невидима сторона".

В основу фільму покладено життя талановитого гравця в американський футбол Майкла Оера. Сандра Баллок у стрічці виконала роль його прийомної матері Лі Енн Туі. Тоді журі високо оцінили дует Баллок і Квінтона Аарона, який зіграв Оера, - він вийшов зворушливим і надихаючим.

Втім, як повідомляє видання TMZ, сам Майкл Оер залишився незадоволений картиною. Зокрема його розлютили неточності в сюжеті. Також він звинуватив сім'ю Туі в тому, що вони заробили на ньому багато грошей, а спортсмен нібито не отримав ні копійки. Зухвала заява Оера призвела до того, що хейт і критика обрушилася на його "екранну маму", у якої тепер вимагають відібрати її "Оскар". У сім'ї Туі футболіст планує відсудити 13 мільйонів доларів.

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Квінтон Аарон заступився за Буллок, і зазначив, що акторку звинувачувати абсолютно ні в чому. Сама Сандра, яка нещодавно поховала свого коханого, просто розбита через те, що фільм тепер так заплямовано.

"У фільм було вкладено стільки важкої роботи, що всі вони вважали це правдою, і тепер це було поставлено під сумнів, Сандру просто нескінченно засмучує те, що час в її житті, який був таким особливим, тепер затьмарено зовсім іншим", - повідомило джерело виданню Daily Mail.

Квінтон Аарон і Сандра Буллок у фільмі "Невидима сторона" / imdb.com

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