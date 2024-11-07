Російський дрон розворотив квартиру в Києві відомої української телеведучої

Квартиру телеведучої та журналіста Алли Тулинської зруйнував російський "Шахед".

https://glavred.net/starnews/rossiyskiy-dron-razvorotil-kvartiru-v-kieve-izvestnoy-ukrainskoy-televedushchey-10612163.html Посилання скопійоване

Шахед зруйнував квартиру Алли Тулинської в Києві / Колаж Главред, фото ДСНС

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся:

Як російський дрон зруйнував квартиру ведучої

Алла Тулинська та її родина - цілі

Фото наслідків удару російського дрона по квартирі ведучої

Унаслідок нічної атаки російських дронів по Києву було зруйновано житловий будинок, у якому мешкала відома українська телеведуча і журналіст Алла Тулинська. Про це сама Алла розповіла у себе в Instagram.

У квартиру Алли Тулинської потрапили уламки "шахеда".

відео дня

Алла Тулинська розповіла про наслідки атаки Шахедів у Києві / instagram/allatulinskaya

Журналістка показала жахливі наслідки чергової російської атаки по столиці.

Через падіння уламків "шахеда" у квартирі Тулинської були зруйновані вікна, балкон, кімнати.

Квартира, в якій мешкала Алла Тулинська з родиною / instagram.allatulinskaya

На щастя, Алла та її сім'я не постраждали.

"Слава Богу всі живі та квартири майже не зачепило", - написала ведуча.

Квартира в якій мешкала Алла Тулинська з родиною / instagram/allatulinskaya

Хто така Алла Тулинська Алла Тулинська - український журналіст і телеведуча. Засновниця бренду gestiahome. Була ведучою українських телеканалів "Прямий" і Kyiv.Live.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, вранці 7 листопада в Києві працювали сили ППО через атаку російських дронів. У п'яти районах міста є пошкодження. Зокрема, у Печерському районі сталася пожежа і руйнування конструкцій багатоповерхівки внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

У результаті злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БПЛА.

Крім того, після удару країни-агресора Росії по Україні було запроваджено аварійні відключення електроенергії в Житомирській та Рівненській областях.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред