Російський дрон розворотив квартиру в Києві відомої української телеведучої

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся:
- Як російський дрон зруйнував квартиру ведучої
- Алла Тулинська та її родина - цілі
- Фото наслідків удару російського дрона по квартирі ведучої
Унаслідок нічної атаки російських дронів по Києву було зруйновано житловий будинок, у якому мешкала відома українська телеведуча і журналіст Алла Тулинська. Про це сама Алла розповіла у себе в Instagram.
У квартиру Алли Тулинської потрапили уламки "шахеда".
Журналістка показала жахливі наслідки чергової російської атаки по столиці.
Через падіння уламків "шахеда" у квартирі Тулинської були зруйновані вікна, балкон, кімнати.
На щастя, Алла та її сім'я не постраждали.
"Слава Богу всі живі та квартири майже не зачепило", - написала ведуча.
Хто така Алла Тулинська
Алла Тулинська - український журналіст і телеведуча. Засновниця бренду gestiahome. Була ведучою українських телеканалів "Прямий" і Kyiv.Live.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, вранці 7 листопада в Києві працювали сили ППО через атаку російських дронів. У п'яти районах міста є пошкодження. Зокрема, у Печерському районі сталася пожежа і руйнування конструкцій багатоповерхівки внаслідок падіння уламків ворожого дрона.
У результаті злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БПЛА.
Крім того, після удару країни-агресора Росії по Україні було запроваджено аварійні відключення електроенергії в Житомирській та Рівненській областях.
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