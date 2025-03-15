Путіністка Кудрявцева втекла з Росії і потрапила в біду

Росіянка Лєра Кудрявцева говорила, що готова взяти автомат і йти на війну.

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Лера Кудрявцева / колаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva

Коротко:

Путіністка втекла з Росії

Що з нею сталося

Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і останнім часом страждає від світобудови і карми, вкотре опинилася в лікарні.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, Кудрявцева вирушила на відпочинок у Дубай.

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За словами телеведучої, під час купання в морі хвиля вдарила її в спину, через що вона впала і пошкодила руку та ногу. Спочатку вона сподівалася, що все обійдеться, але після безсонної ночі на знеболювальних таблетках зрозуміла, що ситуація набагато серйозніша.

Кудрявцева знову травмувалася / Фото Instagram/ leratv

Наступного дня Лера відвідала госпіталь, де їй зробили рентген і МРТ. Обстеження виявило тріщину в кістці та велику гематому. Лікарі виписали їй знеболювальні препарати і мазі для розсмоктування гематоми.

Телеведуча, яка спочатку мовчала про військове вторгнення Росії в Україну, а потім заявляла, що візьме автомат і піде стріляти в мирних українців, потрапляє в такі пригоди постійно.

Лєра Кудрявцева та її втеча з РФ / Колаж Главред, фото Instagram/ leratv

Зокрема, вона отримала серйозну травму на зйомках шоу Першого каналу в Аргентині. Також минулого року зірка зламала ногу і тривалий час пересувалася на милицях. А в січні 2025-го путіністка жорстко травмувалася на кухні, ледь не залишившись без пальця.

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Раніше Главред писав про те, що російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну зганьбилася під час занять у басейні.

Нещодавно в країні-агресор РФ на 60-му році життя помер радянський актор і режисер Ігор Ромащенко. Відомо, що Ромащенко брав участь у понад 100 російських кінокартинах, як-от "Слід", "Скліфосовський", "Татусеві дочки", "Москва. Три вокзали". Також актор режисирував проекти "Слід", "Червона зона", "Свідки", "Мент у законі".

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Хто така Лера Кудрявцева Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, акторка і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США та Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.

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