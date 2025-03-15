Путіністка Кудрявцева втекла з Росії і потрапила в біду

Коротко:
- Путіністка втекла з Росії
- Що з нею сталося
Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і останнім часом страждає від світобудови і карми, вкотре опинилася в лікарні.
Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, Кудрявцева вирушила на відпочинок у Дубай.
За словами телеведучої, під час купання в морі хвиля вдарила її в спину, через що вона впала і пошкодила руку та ногу. Спочатку вона сподівалася, що все обійдеться, але після безсонної ночі на знеболювальних таблетках зрозуміла, що ситуація набагато серйозніша.
Наступного дня Лера відвідала госпіталь, де їй зробили рентген і МРТ. Обстеження виявило тріщину в кістці та велику гематому. Лікарі виписали їй знеболювальні препарати і мазі для розсмоктування гематоми.
Телеведуча, яка спочатку мовчала про військове вторгнення Росії в Україну, а потім заявляла, що візьме автомат і піде стріляти в мирних українців, потрапляє в такі пригоди постійно.
Зокрема, вона отримала серйозну травму на зйомках шоу Першого каналу в Аргентині. Також минулого року зірка зламала ногу і тривалий час пересувалася на милицях. А в січні 2025-го путіністка жорстко травмувалася на кухні, ледь не залишившись без пальця.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну зганьбилася під час занять у басейні.
Нещодавно в країні-агресор РФ на 60-му році життя помер радянський актор і режисер Ігор Ромащенко. Відомо, що Ромащенко брав участь у понад 100 російських кінокартинах, як-от "Слід", "Скліфосовський", "Татусеві дочки", "Москва. Три вокзали". Також актор режисирував проекти "Слід", "Червона зона", "Свідки", "Мент у законі".
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Хто така Лера Кудрявцева
Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, акторка і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США та Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.
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