Рецепт ідеальної картоплі по-селянськи - лише один секрет

Рецепт картоплі по-селянськи, яка точно вийде у вас.

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Картопля по-селянськи - рецепт / колаж: Главред, фото: скрін instagram.com/tanya_akopyan_recepty/, depositphotos.com/ua/

Картопля по-селянськи - це чудовий гарнір до будь-якого м'яса або риби, від якого точно ніхто не відмовиться. За цим рецептом страва вийде навіть у тих, хто готує її вперше.

До речі, для того, щоб картопля швидше приготувалася і не була сухою, її потрібно попередньо відварити, повідомляє Главред із посиланням на tanya_akopyan_recepty.

Картопля по-селянськи - рецепт

Інгредієнти:

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8 шт. - картопля

2 ч. л. - паприка

1 ч. л. - сухий часник

1 ч. л. - спеції до картоплі (за бажанням)

2 зуб. - часник

50 мл - рослинна олія

Відваріть картоплю в шкірці до напівготовності.

Остудіть і розріжте на шматочки вздовж.

Відправте картоплю в глибоку миску, додайте сіль, паприку, сухий часник, подрібнений часник, улюблені спеції та рослинну олію.

Акуратно все перемішайте руками.

На форму застеліть пергамент і викладіть підготовлену картоплю.

Випікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів 30-40 хвилин.

Подавати картоплю можна зі сметанним соусом і зеленню.

Смачного!

Дивіться відео, як готувати картоплю по-селянськи:

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