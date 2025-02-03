Рецепт ідеальної картоплі по-селянськи - лише один секрет

Картопля по-селянськи - це чудовий гарнір до будь-якого м'яса або риби, від якого точно ніхто не відмовиться. За цим рецептом страва вийде навіть у тих, хто готує її вперше.
До речі, для того, щоб картопля швидше приготувалася і не була сухою, її потрібно попередньо відварити, повідомляє Главред із посиланням на tanya_akopyan_recepty.
Картопля по-селянськи - рецепт
Інгредієнти:
- 8 шт. - картопля
- 2 ч. л. - паприка
- 1 ч. л. - сухий часник
- 1 ч. л. - спеції до картоплі (за бажанням)
- 2 зуб. - часник
- 50 мл - рослинна олія
Відваріть картоплю в шкірці до напівготовності.
Остудіть і розріжте на шматочки вздовж.
Відправте картоплю в глибоку миску, додайте сіль, паприку, сухий часник, подрібнений часник, улюблені спеції та рослинну олію.
Акуратно все перемішайте руками.
На форму застеліть пергамент і викладіть підготовлену картоплю.
Випікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів 30-40 хвилин.
Подавати картоплю можна зі сметанним соусом і зеленню.
Смачного!
Дивіться відео, як готувати картоплю по-селянськи:
Вас може зацікавити:
- Рецепт ідеального плову: всього один секрет - пальчики оближеш
- Як приготувати гору найсоковитіших котлет нашвидкуруч - дивовижний рецепт
- Беремо м'ясо, газовану воду і готуємо бомбічну вечерю - страва просто "вау"
Хто така recept_dny_y_tanya_akopyan?
recept_dny_y_tanya_akopyan - популярний український кулінарний блогер у соцмережі Instagram. Авторка блогу регулярно публікує ексклюзивні рецепти вишуканих страв. На recept_dny_y_tanya_akopyan підписані понад 73 тисячі користувачів соцмережі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред