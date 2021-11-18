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Накликаєте біду на себе і сім'ю: що не можна робити за столом на Новий рік 2022

18 листопада 2021, 23:18

Щоб весь рік був вдалим, ніколи не робіть це за новорічним столом.

Новий Рік
Що не можна робити на Новий Рік 2022 / goodfon.ru

Зовсім скоро Новий рік 2022 та приготування до найулюбленішого свята. Як кажуть фахівці, під час новорічних свят варто поводитися стримано і не проявляти зайві емоції.

Новорічні прикмети завжди вважалися особливі. Експерти стверджують, що порушення деяких з цих заборон за новорічним столом, можуть принести у ваше життя біди і проблеми.

Якщо у вашому будинку живе кіт, категорично не можна пускати тварину за стіл. Коти в Новий рік можуть зруйнувати всю позитивну енергетику в будинку.

Щоб в новому році у вас не виникло фінансових проблем, не можна скидати зі столу крихти і залишки їжі. Їх потрібно акуратно скласти на тарілочку і викинути.

За новорічним столом не можна сваритися і з'ясовувати голосно відносини. Якщо виникли конфлікти, їх варто швидко вирішити. В іншому випадку, вас чекають біди весь рік.

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Не можна щоб ваш новорічний стіл хитався. Зламаний стіл, за деякими прикметами, обіцяє хвороби.

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прикмети Новий рік 2022
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