Накликаєте біду на себе і сім'ю: що не можна робити за столом на Новий рік 2022

Щоб весь рік був вдалим, ніколи не робіть це за новорічним столом.
Зовсім скоро Новий рік 2022 та приготування до найулюбленішого свята. Як кажуть фахівці, під час новорічних свят варто поводитися стримано і не проявляти зайві емоції.
Новорічні прикмети завжди вважалися особливі. Експерти стверджують, що порушення деяких з цих заборон за новорічним столом, можуть принести у ваше життя біди і проблеми.
Якщо у вашому будинку живе кіт, категорично не можна пускати тварину за стіл. Коти в Новий рік можуть зруйнувати всю позитивну енергетику в будинку.
Щоб в новому році у вас не виникло фінансових проблем, не можна скидати зі столу крихти і залишки їжі. Їх потрібно акуратно скласти на тарілочку і викинути.
За новорічним столом не можна сваритися і з'ясовувати голосно відносини. Якщо виникли конфлікти, їх варто швидко вирішити. В іншому випадку, вас чекають біди весь рік.
Не можна щоб ваш новорічний стіл хитався. Зламаний стіл, за деякими прикметами, обіцяє хвороби.
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