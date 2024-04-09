Що не можна робити 10 квітня, щоб не довелося плакати: прикмети

Що можна робити 10 квітня. Важливі прикмети і заборони, які вбережуть від "підриву" здоров'я.

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Що не можна робити 10 квітня / фото: pixabay

10 квітня церква вшановує пам'ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зинона, Олександра, Феодора та 33 інших. Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ. Ці люди були військовими, які відмовилися віддати честь ідолам під час правління імператора, який влаштував гоніння за християнами.

У якийсь момент вірян схопили і привели до місця тортур. Багато хто побачив знаряддя і відрікся від своєї віри. Але мученики, які були згадані вище, відмовилися схиляти голови. Вони здійснили хресне знамення і дмухнули на капище, внаслідок чого ідоли впали і розсипалися на порох.

Читайте в матеріалі Главреда, що можна і не можна робити 10 квітня.

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Що можна робити 10 квітня

Цього дня потрібно звернути увагу на сон. Якщо вам наснився померлий родич, то значить, що у вас буде міцне здоров'я.

Цього дня потрібно не спати до самого ранку. Предки вірили, що це допоможе вийти "сухим" із будь-якої ситуації.

Що не можна робити 10 квітня

1. Не можна 10 квітня влаштовувати вечірки і застілля. Предки вірили, що якщо порушити заборону, то потім будете лити гіркі сльози.

2. Не можна 10 квітня робити пропозицію руки і серця. Вважається, що такий шлюб не буде довговічним.

Прикмети 10 квітня

Якщо цього дня туман, а сонця не видно, то буде дощ.

Якщо цього дня ясне небо, то буде великий урожай.

Якщо цього дня з'явилися молоді павучки, то прийшло тепло.

Якщо цього дня видно туман під час сходу сонця, то влітку гарно вродять фрукти та ягоди.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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