Зеленський зробив заяву про справжню роль Єрмака у житті України

Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак є потужним менеджером і одним із основних політиків у президентській команді.

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Зеленський розповів про роль Єрмака / колаж: Главред фото: Вікіпедія, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак є досить потужним політичним менеджером, а дезінформація про те, що Єрмак вирішує усі питання в Україні є лише провокацією та наклепом ворогів. Про це Зеленський розповів у своєму інтерв'ю виданню Bloomberg.

"Все це працює, щоб атакувати мене. Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди. Що президент не контролює партію або не має впливу на тих чи інших міністрів тощо. Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак — потужний менеджер. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я, і він виконує ці завдання", - заявив Зеленський.

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Також глава держави підкреслив, що бити по "команді президента" - це стратегія ворогів і ворогами є не лише росіяни, але і ті, хто не задоволений політикою та роботою президента.

Він додав, що спроби знищення людей, які є владою в країні - це також своєрідна окупація держави.

"Слабкий президент України — це можливість відірвати від України половину території, це можливість Україну зупинити по дорозі до вступу в Європейський Союз, можливість закрити мені рота, це можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати впливу на ті чи інші суспільства", - підсумував Зеленський.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Політика Андрія Єрмака

Нагадаємо, раніше Єрмак прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що Україні можливо потрібно буде поступитися росіянам територією та відповів, що такого не буде.

Також перед першим Глобальним самітом миру Єрмак розповів, що для України важливий кожен день, зволікати не можна, а отже він припустив можливість участі Росії у наступному саміті.

Як повідомлялось раніше, у Дніпрі 20 червня охоронці нардепа Миколи Тищенка накинулись на колишнього військового і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на це і прямо заявив про своє відношення до Тищенка.

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