Захист України від РФ і роль США: в ОП розповіли подробиці розмови Зеленського і Байдена

Ключовою темою переговорів стала ситуація на Донбасі і біля українських кордонів.
Під час півторагодинної розмови президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена лідери у першу чергу приділили увагу ситуації біля українських кодонів і на Донбасі.
Зеленський відзначив активну роль США у врегулюванні цієї ситуації і наголосив на важливості низки міжнародно-правових заходів, які заплановані на січень 2022 року, зазначають в Офісі президента.
"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО", – зазначив український президент.
Також він подякував Байдену за те, що США дотримуються принципу "нічого про Україну без України", і що американська сторона готова до рішучих заходів у разі, якщо Росія збільшить агресивні дії проти нашої держави.
Лідери не оминули увагою і кроків, які здійснює Україна у межах Мінського та Нормандського форматів. Зеленський наголосив, що зараз "йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку".
Президенти двох країн обговорили виклики у сфері економіки та безпеки. Зокрема, Зеленський розповів Байдену про економічні реформи у нашій країні, а також поінформував його про те, які заходи вживаються в Україні для деолігархізації і зміцнення стабільності.
США підтвердили, що і далі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України, а також її євроінтеграційні прагнення.
Розмова Зеленського і Байдена
Розмова лідерів України і США відбулася напередодні, 2 січня. Президенти провели телефонні переговори.
Пресслужба Білого дому після розмови розповіла: американський лідер ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.
Також лідери країн висловили підтримку дипломатичним зусиллям з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність, в НАТО через Раду Росія – НАТО і в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Також Зеленський вранці 3 січня зазначив, що обговорив з главою Білого дому спільні дії України, США та партнерів щодо збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, а також реформи і деолігархізацію.
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