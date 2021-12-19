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Делегація Когресу США відвідала Україну

19 грудня 2021, 20:20

Головним питанням було нарощування військ біля кордону з Україною.

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Конгрес США приїхав в Україну / соцмережі

Україну відвідала делегація Конгресу США. У рамках візиту відбулася розмова про військове нарощування російських військ навколо країни, писати американське посольство в Києві.

"Представник Конгресу США Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї і підкреслити двопартійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії", – сказано в повідомленні.

Також відомо, що цього тижня група сенаторів США зареєструвала Акт гарантування суверенітету України шляхом посилення її оборони.

Війська Росії біля кордонів України

Про концентрацію військових підрозділів РФ біля рубежів України наприкінці жовтня повідомили американські видання The Washington Post і Politico. Вони продемонстрували супутникові знімки передислокації російських військ.

Зустріч Байдена і Путіна по відеозв'язку відбулася 7 грудня. За підсумками переговорів у Білому домі повідомили, що Байден підтримав Україну, засудив дії РФ щодо військ біля українських кордонів і не надав Москві гарантій про нерозширення НАТО на схід і відмови Києва на курс до Північноатлантичного альянсу.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не відмовиться від планів щодо вступу в НАТО натомість на гарантії Москви, оскільки українська держава не вірить обіцянкам РФ.

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