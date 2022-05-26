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В РНБО розповіли, коли почали готувати оборону півдня України

26 травня 2022, 21:28

На засіданні РНБО минулого літа обговорювали питання захисту Чонгара, Херсонської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей.

Данилов
Оборона півдня готувалася ще з минулого літа / Фото Reuters

Влада України почала підготовку до оборони півдня від рашистів ще влітку минулого року, тоді відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України.

За словами Секретаря РНБО Олексія Данілова в коментарі 24 каналу, на засіданні РНБО минулого літа обговорювали саме питання захисту Чонгара, Херсонської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей. У грудні, як зазначив секретар РНБО, залучені до цього питання інстанції звітували про виконання поставлених перед ними завдань.

"Що сталося надалі - я думаю це буде предметом з'ясування. Коли це станеться... Є така думка, що це має відбутися після війни. Як буде - життя покаже", - пояснив він.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. У результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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військова агресія РФ новини України Олексій Данілов
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