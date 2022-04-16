В Офісі президента розповіли, яка зброя необхідна Україні для перемоги

Яка зброя необхідна Україні / УНІАН

В офісі президента продемонстрували список озброєння, яке необхідне Україні, щоб здобути перемогу у війні проти Росії. Україна потребує бойових літаків, щоб деблокувати тимчасово окуповані міста і звільнити українців, пише The Atlantic.

Яке ж озброєння вимагає Україна:

артилерія, 155 міліметрів;

артилерійські снаряди, 152 міліметри;

реактивні системи залпового вогню. Йдеться про" Град"," Смерч"," Торнадо " або ж M142 HIMARS.

бронетехніка-БТР, БМП та інші.

танки Т-72, або ж аналогічні з США або ж Німеччини;

ЗРК-С-300, Бук або західні аналоги

бойові літаки, які допоможуть деблокувати міста і врятувати мільйони українців.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.