В Офісі президента розповіли, яка зброя необхідна Україні для перемоги

Україна потребує бойових літаків, щоб деблокувати тимчасово окуповані міста і звільнити українців.
В офісі президента продемонстрували список озброєння, яке необхідне Україні, щоб здобути перемогу у війні проти Росії. Україна потребує бойових літаків, щоб деблокувати тимчасово окуповані міста і звільнити українців, пише The Atlantic.
Яке ж озброєння вимагає Україна:
- артилерія, 155 міліметрів;
- артилерійські снаряди, 152 міліметри;
- реактивні системи залпового вогню. Йдеться про" Град"," Смерч"," Торнадо " або ж M142 HIMARS.
- бронетехніка-БТР, БМП та інші.
- танки Т-72, або ж аналогічні з США або ж Німеччини;
- ЗРК-С-300, Бук або західні аналоги
- бойові літаки, які допоможуть деблокувати міста і врятувати мільйони українців.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Автор: Катя Трохименко