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В Офісі президента розповіли, яка зброя необхідна Україні для перемоги

16 квітня 2022, 00:05

Україна потребує бойових літаків, щоб деблокувати тимчасово окуповані міста і звільнити українців.

Офіс президента
Яка зброя необхідна Україні / УНІАН

В офісі президента продемонстрували список озброєння, яке необхідне Україні, щоб здобути перемогу у війні проти Росії. Україна потребує бойових літаків, щоб деблокувати тимчасово окуповані міста і звільнити українців, пише The Atlantic.

Яке ж озброєння вимагає Україна:

  • артилерія, 155 міліметрів;
  • артилерійські снаряди, 152 міліметри;
  • реактивні системи залпового вогню. Йдеться про" Град"," Смерч"," Торнадо " або ж M142 HIMARS.
  • бронетехніка-БТР, БМП та інші.
  • танки Т-72, або ж аналогічні з США або ж Німеччини;
  • ЗРК-С-300, Бук або західні аналоги
  • бойові літаки, які допоможуть деблокувати міста і врятувати мільйони українців.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна в Україні оружие військова агресія РФ новини України
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