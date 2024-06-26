У дорогому готелі в Києві знайшли тіло американського аташе: що відомо про його смерть

Посольство США підтвердило смерть свого представника, але інші обставини залишили у таємниці.

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В готелі Hilton знайшли тіло американського дипломата / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, прес-служба Hilton

У Києві в номері дорогого готелю Hilton знайшли мертвим представника американського посольства в Україні. Його тіло знайшли 25 червня. Про це повідомляє Українська правда з джерелом на співрозмовника в правоохоронних органах.

Зазначається, що на тілі американського аташе не виявили слідів насильницької смерті. Дипломат помер внаслідок природніх причин.

У Посольстві США в Україні також підтвердили смерть свого представника. Водночас вони вирішили залишити в таємниці причини та інші деталі смерті дипломата.

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"Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США, який підпорядкувався керівнику місії у посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги. Подальші коментарі ми не можемо надати з міркувань конфіденційності", - йдеться у повідомленні.

Раніше в ЗМІ повідомляли про те, що дипломат приїхав в Україну 15 червня. У нього спостерігався підвищений рівень холестерину. Номер, у якому перебував американський аташе, був зачинений зсередини.

Як писав Главред, у межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного по гарячих слідах. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень. Міністр Дмитро Кулеба доручив тримати справу на особливому контролі та "перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, щоб убивця був покараний за всією суворістю закону". Він також висловив подяку німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

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