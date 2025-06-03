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Українська делегація прибула до США: в Зеленського назвали головну мету візиту

Марія Николишин
3 червня 2025, 13:34
916
Делегація хоче просувати важливі для України питання.
Українська делегація прибула до США: в Зеленського назвали головну мету візиту
Українська делегація прибула до США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Главред

Головне із заяви Єрмака:

  • Українська делегація прибула до Вашингтона
  • Планується зустріч із командою Трампа
  • На ній обговорюватимуть оборонну підтримку, ситуацію на полі бою та санкції

Українська делегація прибула до США та планує провести ряд зустрічей з командою президента США Дональда Трампа та представниками обох партій, на яких обговорюватимуть оборонну підтримку, санкції проти РФ та ряд інших важливих тем. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"В складі української делегації, яку очолює перший віце-премʼєр міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, прибув до Вашингтона. Також з нами команда Міністерства оборони та Офісу", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, делегація у ході візиту планує просувати важливі для України питання.

"Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроект сенатора (Ліндсі – ред.) Грема. Також обговоримо Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали", - наголосив Єрмак.

Він також додав, що серед інших тем – питання повернення Росією депортованих українських дітей, пропаганда росіян стосовно питань церкви.

"Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа. Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як РФ затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни", - підсумував керівник ОП.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, РФ опублікувала текст свого "мирного меморандуму" для припинення вогню. Так, однією з вимог РФ залишається виведення українських військ із чотирьох українських областей - Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що припинення вогню має бути повноцінним, а не короткочасною паузою, і закликав США посилити санкційний тиск на Росію.

Крім того, раніше, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до переговорів на вищому рівні - до особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і лідером США Дональдом Трампом.

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Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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