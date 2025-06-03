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"Стане кульгавою качкою": у Трампа почались проблеми в США через ігри з Путіним

Юрій Берендій
3 червня 2025, 15:35
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Республіканська партія може втратити вплив внаслідок довгострокових репутаційних втрат через дії Дональда Трампа щодо Путіна, зазначив політолог.
'Стане кульгавою качкою': у Трампа почались проблеми в США через ігри з Путіним
У Трампа почались проблеми в США через ігри з Путіним / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Олещук:

  • Не варто розраховувати на імпічмент Трампа
  • Трамп може втратити більшість в Конгресі
  • Політика президента США привела його до патової ситуації

Позиції Дональда Трампа всередині Республіканської партії починають хитатися. Частина соратників намагається дистанціюватися від нього через проросійську риторику, що може загрожувати втратою більшості в Конгресі та перетворенням Трампа на "кульгаву качку". Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог Петро Олещук.

На думку експерта, Трамп залишиться при владі. Хоча в США існує юридичний механізм імпічменту, на практиці його ще ніколи не реалізовували проти чинного президента, оскільки це потребує підтримки обох партій. Він сумнівається, що навіть Трамп зможе зробити щось настільки радикальне, аби його власна партія підтримала імпічмент.

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"Але зараз справа в іншому. До виборів Палати представників залишається трохи більше року. Якщо Трамп продовжуватиме гнути нинішню внутрішньополітичну лінію, на це накладуться поразки у зовнішній політиці, а він сам зі своїм ставленням до Путіна остаточно перетвориться на посміховисько, республіканці, дуже й дуже ймовірно, ці вибори програють – і Трамп втратить більшість у Конгресі. За таких умов Трамп перетвориться на два останні роки свого президентства на "кульгаву качку", тобто формально він буде при владі, а реально втрачатиме вплив і владу. Наприклад, Конгрес демократів почне блокувати будь-які рішення Трампа, і почнеться жорстка політична криза. Такий сценарій абсолютно реальний", - зазначив політолог.

Олещук також зазначає, що саме з цієї причини республіканці активізувалися в Сенаті, адже вони усвідомлюють, що Трамп, демонструючи прихильність до Путіна, може втратити вплив, але партія залишиться і їй доведеться відповідати за його дії. Це загрожує довгостроковими репутаційними втратами для Республіканської партії. Тому деякі її представники вже намагаються дистанціюватися від Трампа, демонструючи жорстку позицію щодо Росії та підтримку санкцій. Ці тенденції можуть посилюватися.

Таким чином, Трамп опиняється в складній ситуації, адже з одного боку, прагне домовитися з Путіним, а з іншого – стає об’єктом насмішок, що підриває його авторитет і політичну силу.

"Власне, тому Трамп і називає Путіна "божевільним". Не тому, що Трамп дуже переживає через обстріли України – він знав про російські обстріли і раніше, і цей факт якось особливо на нього не впливав. "Божевільним" Путін став для Трампа тому, що Трамп запропонував йому вкрай вигідну угоду, а Путін чомусь її саботує замість того, щоб схопитися за неї, відразу почати реалізовувати і заробити разом з Трампом багато грошей. З точки зору Трампа, відмовитися від можливості заробити багато грошей може тільки божевільний", - резюмував експерт.

'Стане кульгавою качкою': у Трампа почались проблеми в США через ігри з Путіним
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії. У ЗМІ навіть обговорюється можливість його ухвалення без погодження з Дональдом Трампом. Політолог Петро Олещук припустив, чи можуть Сполучені Штати справді перейти до жорсткіших дій проти РФ.

Тим часом українська делегація прибула до США і планує провести низку зустрічей із представниками адміністрації президента Дональда Трампа, а також з політиками обох партій. Основні теми перемовин — оборонна підтримка України, санкційна політика щодо РФ та інші ключові питання. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами речниці Державного департаменту Теммі Брюс, президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо уважно стежать за перемовинами між Україною та Росією й мають ухвалити необхідні рішення протягом найближчих двох тижнів.

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Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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