РФ "злила" дипломатичні листи з Франції та Німеччини: в МЗС України різко відповіли

Димитрій Кулеба висловився про публікацію РФ листів Франції та Німеччини / УНІАН

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини.

У МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно спотворюється, писати "Європейська правда"

"Щоб запобігти подальшим спекуляціям, МЗС Росії вирішив оприлюднити першоджерела та опублікувати дипломатичне листування міністра закордонних справ Російської Федерації С.в. Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Німеччини і Франції Г. Маасом і Ж.- І. Ле Дріаном" – заявили у відомстві.

Зокрема, Лавров назвав умовою "нормандської зустрічі" підготовку підсумкової заяви та направив колегам проект такої заяви. Російське міністерство оприлюднило і цей документ, що містить положення про організацію "прямого діалогу між Києвом і Донецьком і Луганськом".

читайте також"Провокація" атаки Росії з "ЛДНР" на Донбасі: Лавров вибухнув звинуваченнями на адресу УкраїниТакож російська сторона покладала на Україну відповідальність за порушення режиму припинення вогню. Німеччина і Франція відповіли, що заяви РФ не відповідають дійсності, а пропозиції Російські сторони гарантовано не будуть прийняті в Нормандському форматі.

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"Злите" листування МЗС Росії, Франції та Німеччини: Україна відреагувала

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що оприлюднення МЗС РФ дипломатичних листів з Франції та Німеччини з приводу Нормандського формату очевидне має на меті "добити" Нормандський формат, але Україна буде працювати над тим, щоб зберегти його, а такі дії Росії тільки підривають довіру до неї.

"Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку. І, безумовно, підриває залишки довіри до себе. Можу сказати одне: ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити Нормандський формат чужими руками. Ми будемо працювати над залученням РФ до переговорного процесу, дипломатичними зусиллями з врегулювання цього конфлікту",- заявив Кулеба.

читайте такожУдар по СП-2, авіація і кораблі в Чорному морі: Кулеба назвав план України і заходу в боротьбі з РФВін додав, що публікація конфіденційного листування додатково ускладнить цю роботу, але вона продовжиться, тому що Україна зацікавлена в світі, справедливих рішеннях і безпеці.

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