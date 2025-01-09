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Кандидат у президенти Польщі "зірвав овації" Кремля: МЗС України жорстко відповіло

Руслана Заклінська
9 січня 2025, 23:43
554
МЗС України розкритикувало маніпуляційні заяви польського політика і заявило, що вони шкодять двостороннім відносинам.
Кандидат у президенти Польщі 'зірвав овації' Кремля: МЗС України жорстко відповіло
МЗС України відповіло на заяви Навроцького / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ipn.gov.pl

Головне із заяви МЗС України:

  • Політичні міркування Навроцького стоять вище за стратегічні інтереси Польщі і відносини з Україною
  • Заяви Навроцького викликали аплодисменти в Кремлі
  • Україна і Польща активно працюють над вирішенням історичних суперечок

Заяви кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького, який поставив під сумнів можливість членства України в ЄС та НАТО, є маніпулятивними. Польський політик ставить політичні міркування вище за інтереси Польщі та взаємини з Україною. Про це заявило МЗС України.

"Звернули увагу на коментарі голови Інституту національної пам’яті Республіки Польща Кароля Навроцького, в яких питання членства України в ЄС і НАТО узалежнюються від вирішення питань спільної історії. Відкидаємо ці тенденційні та маніпулятивні твердження", - йдеться в заяві МЗС.

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Дипломати підкреслили, що намагання зв'язувати це з вирішенням історичних суперечок не відповідає стратегічним інтересам Польщі та не сприяє розвитку добросусідських відносин між країнами, а також порушує спільні цінності свободи, демократії та справедливості. МЗС нагадало, що Україна і Польща активно працюють над вирішенням складних історичних питань.

"Показово, що заяви пана Навроцького викликали аплодисменти в Кремлі. Варто нагадати, що саме Росія століттями намагається знищити українську та польську держави. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога", - додали в МЗС.

Непорозуміння України і Польщі - новини за темою

Нагадаємо, Навроцький заявив, що не бачить Україну в ні в ЄС, ні в НАТО. Польський прем'єр Дональд Туск різко відреагував на заяви кандидата в президенти Кароля Навроцького і звернувся до лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, запитавши, чи не соромно йому підтримувати кандидата, який виступає проти європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Також раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що вступ України до Європейського Союзу не є критичним питанням для Польщі і вона може висувати певні вимоги, зокрема щодо Волинської трагедії. Він уточнив, що це не стосується гуманітарної чи військової допомоги, яку Польща надає беззастережно.

Як раніше повідомляв Главред, офіцер "Азова" заявив, що заяви польських посадовців підвищують неприязнь до України в польському суспільстві. Зокрема він розкритикував міністра оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша за обурення з приводу червоно-чорних прапорів УПА на польських БТР.

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Що таке МЗС України?

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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