Оптична ілюзія: знайдіть заховані в ресторані ложку та виделку за 9 секунд

Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

https://glavred.net/life/opticheskaya-illyuziya-naydite-spryatannye-v-restorane-lozhku-i-vilku-za-9-sekund-10642211.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптичні ілюзії допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Пропонуємо вам сьогодні головоломку, яка дасть вам чудове тренування для розуму. На зображенні нижче ви побачите сцену в ресторані, але є нюанс.

При більш уважному розгляді ви зрозумієте, що в цьому ресторані майстерно заховані кілька столових приборів. Ваше завдання: знайдіть заховані ложку і виделку за 9 секунд.

відео дня

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

У вас є навички майстра головоломок? Якщо - так, то прийміть цей виклик і станьте справжнім майстром головоломок.

Наскільки близько ви підійшли до розгадки? Вітаємо зі знаходженням столових приборів - ваші детективні навички на висоті!

Якщо вам вдалося знайти ложку і виделку - ви молодець! Ваші навички спостереження виняткові. Якщо - ні, не хвилюйтеся: відповідь просто тут.

Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред