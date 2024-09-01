$100 000 щомісяця за поїдання фруктів: як це вдалось блогерці з США

Авторка контенту з Лос-Анджелесу контенту їсть на камеру фруктовий шашлик й заробляє нереальні кошти.

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Блогерша заробляє статки простим способом / Коллаж Главред, Фото: Kennedy News & Media

35-річна інфлюенсерка Арабель Рафаель із США здійснила мрію всіх тих, хто любить покуштувати соковиті фрукти влітку і хоче при цьому розбагатіти. Вона не просто смакує їх на камеру, однак ще й заробляє $100 тисяч (близько 4,1 млн грн) щомісяця. Жінка робить "фруктовий шашлик" з винограду та мандаринів й таким чином заробляє "найлегші гроші", пише Daily Star.

Арабель Рафаель із США мешкає в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Вона розповідає, що релаксаційні відео допомогли їй розбагатіти. Для того, щоб глядачі могли почути буквально кожен звук, авторка контенту використовує дуже чутливий мікрофон (для ASMR), адже такий формат заспокоює та допомагає розслабитися.

Що таке ASMR ASMR (автономна сенсорна меридіональна реакція) - неологізм, що виник в інтернет-культурі, котрий описує феномен сприйняття, що характеризується виразним приємним відчуттям поколювання на шкірі голови або інших частинах тіла у відповідь на певні зорові, слухові і когнітивні стимули, зазначає Вікіпедія. відео дня

Блогерка розповіла, що контент монетизується в різні способи. Наприклад, завдяки виплатам за реалізацію бажань шанувальників або ж можна замовити платну підписку.

Авторка розповідає, що за окрему суму вона також може записати, як вона їсть певну страву спеціально для нього. Незвична послуга коштує від 100 до 1000 доларів (від 4,1 до 41,1 тис. грн).

Також в Арабель є подруга Емма Магнолія, вона часом з’являється у кадрі.

"Ці відео про їжу дуже весело знімати. Ми просто встановлюємо камеру та показуємо, як їмо протягом однієї чи двох годин. Буває трохи брудно, адже фрукти неймовірно липкі, але кінцевий результат того вартий. Якщо чесно, я ніколи не думала, що буду заробляти на життя тим, що їстиму фрукти на камеру, але ось ми тут", — ділиться інфлюенсерка.

Блогерка розповідає, що зупинятися не збирається і прагне постійно розвиватися. Арабель Рафаель поставила собі за мету створити багато цікавого та різноманітного контенту, який стане успішним в соціальних мережах.

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