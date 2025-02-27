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Росіянин "розколовся" на допиті та зізнався у страті українського військовополоненого

Олексій Тесля
27 лютого 2025, 18:15
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Правоохоронці ідентифікують російського військового з 810-ї окремої бригади морської піхоти з позивним "Гюрза".
Скріншот
Росіянин зізнався у вбивстві українського військовополоненого / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Важливо:

  • Під час убивства український військовий лежав у безпорадному стані
  • Правоохоронці ідентифікують військового РФ із позивним "Гюрза"

Російський військовий із 810-ї бригади морської піхоти зізнається у страті українського військовополоненого в Курській області.

Страта, за словами росіянина, відбулася 21 грудня 2024 року в Курській області Російської Федерації. Відео допиту взятого в полон росіянина публікує Суспільне.

"Взяли двох військовополонених. Прив'язав його до дерева, повів на евакуацію. Після цього повернувся до другого військовослужбовця ЗСУ. Другий військовослужбовець був дуже поранений, у ногу уламком від квадрокоптера. Після цього я зв'язався зі своїм командиром 2-го війська. був уламок у нозі. Після цього я застрелив військовослужбовця", - розповів росіянин.

За інформацією слідства, під час убивства український військовий лежав у безпорадному стані - із зав'язаними за спиною руками та обличчям до землі.

Зазначається, що російського військового з 810-ї бригади взяла в полон бійці Сил спецоперацій у грудні 2024 року - через кілька днів після страти українського військовослужбовця.

Департамент військової контррозвідки спільно з головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України здійснюють документування кримінального правопорушення за статтею 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини). Російському військовому готуються оголосити про підозру у вбивстві українського військовополоненого.

Також правоохоронці намагаються ідентифікувати російського військового 2 взводу 5 батальйону 810-ї окремої бригади морської піхоти на псевдо "Гюрза", який, за словами затриманого росіянина, віддав наказ убити українського військовослужбовця.

Дивіться відео - росіянин зізнався у страті українського військовополоненого:

Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.

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Сили спеціальних операцій України

Сили спеціальних операцій (ССО) - окремий рід військ Збройних сил України.

Згідно закону "Про Збройні Сили України", ССО можуть залучатися:

  • до здійснення заходів правового режиму воєнного та надзвичайного стану;
  • проведення інформаційно-психологічних операцій;
  • боротьби з тероризмом і піратством;
  • заходам щодо захисту життя, здоров'я громадян та державних об'єктів (майна) за межами України, забезпечення їхньої безпеки та евакуації;
  • заходам щодо посилення охорони державного кордону, захисту суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та континентального шельфу України;
  • забезпечення безпеки Національного морського судноплавства України у відкритому морі або в місцях, що знаходяться поза юрисдикцією будь-якої держави;
  • заходам щодо запобігання розповсюдженню зброї масового ураження;
  • протидії незаконному перевезенню зброї та наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів у відкритому морі;
  • ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
  • до міжнародних антитерористичних операцій;
  • боротьби з піратством та іншими операціями з підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних договорів України.

Сили спеціальних операцій створені 28 липня 2016 року указом президента України за підтримки країн-членів НАТО.

В ході війни на Донбасі провели численні бойові та спеціальні операції на фронті й в тилу противника.

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